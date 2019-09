Huawei Mate 30 Pro e Mate 30 arrivano il 19 settembre

Anticipazioni e attese sui nuovi Huawei Mate 30 circolano da mesi, anche perché il precedente Huawei Mate 20 Pro è considerato uno dei migliori Android top di gamma della sua generazione: finora la presentazione era prevista per il 18 settembre, indicazione che si è rivelata piuttosto precisa ma non completamente esatta, questo perché il costruttore ha confermato nelle scorse ore che avverrà il 19 settembre.

La nuova gamma Huawei Mate 30, quindi con i modelli Huawei Mate 30 Pro e Mate 30, verrà svelata a Monaco: per l’evento il colosso cinese ha pubblicato un brevissimo video tesser su Twitter in cui lo strillo di marketing è “Rethink Possibilities”, letteralmente traducibile con ripensa le possibilità. Purtroppo come già anticipato negli scorsi giorni sul nuovo top di gamma pende una incertezza: l’assenza di alcune app e servizi fondamentali Android di Google.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019

I dubbi degli scorsi giorni sono confermati da Google: per le società USA è ancora vietato stipulare accordi e fornire prodotti e servizi a Huawei, così la multinazionale di Mountain View, come dichiarato a The Verge, non potrà fornire alcuni servizi chiave di Google per i nuovi terminali Huawei in arrivo. Per quanto riguarda il sistema operativo proprietario di Huawei HarmonyOS sembra non sia ancora pronto per debuttare su smartphone: per ora è impiegato in una TV in arrivo solo in Cina. È probabile che anche i nuovi Huawei P30 funzioneranno con Android in versione open source.

Alla presentazione del 19 settembre l’attenzione sarà concentrata sulle soluzioni alternative escogitate da Huawei per aggirare limiti e vuoti causati dall’assenza dei servizi chiave di Google, come per esempio Play Store, di cui Huawei sta da qualche tempo creando una versione proprietaria alternativa, servizi di localizzazione e così via.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche di design e hardware del dispositivo, è atteso uno smartphone con grande schermo ricurvo ai lati con notch frontale o forse sostituito da un piccolo foro in alto al centro. Invece sul retro è atteso un comparto fotografico di punta con ben 4 obiettivi disposti all’interno d una grande protuberanza circolare.

In precedenza era indicato il processore Kirin 985 ma il costruttore potrebbe optare per il più recente e potente Kirin 990 che sarà svelato tra pochi giorni a IFA 2019 di Berlino. La redazione di Macitynet sarà presente con i suoi inviati alla più importante fiera di elettronica in Europa, una delle più importanti in assoluto al mondo, per offrire ai lettori articoli, reportage, fotogallerie e video delle novità principali.

Tutto quello che sappiamo su Huawei Mate 30 è riassunto in questo articolo. La presentazione è attesa il 19 settembre, quindi a poco più di una settimana dalla presentazione dei nuovo iPhone 2019 e un giorno prima della prevista data della loro commercializzazione.