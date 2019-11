Hub USB-C Gocomma, 19,90 euro per 6 prese aggiuntive su MacBook e iPad Pro

Se volete sfruttare la presa USB-C di computer, tablet e smartphone per collegare più periferiche contemporaneamente, affidatevi all’hub di Gocomma attualmente in promozione con un codice a 19,90 euro.

Si tratta di un sei-in-uno con struttura in alluminio ed un comodo cavetto di pochi centimetri per consentirne l’agevole collegamento anche nelle prese più difficili da raggiungere.

La prima porta da segnalare è la presa USB-C 3.1 passante che abilita la ricarica del dispositivo attraverso la stessa porta sulla quale collegherete l’hub. Così non solo non perdete l’uso tradizionale della porta ma nel mezzo avrete una serie di porte aggiuntive per collegare altre periferiche.

Ci sono infatti due porte USB-A 3.0 tradizionali per poter collegare mouse, tastiere, dischi esterni, penne USB, cavi per sincronizzare i dati dei dispositivi e quant’altro, una presa HDMI con supporto alla risoluzione 4K per collegare un monitor esterno e i lettori di schede SD e microSD.

Con questo hub potete quindi continuare a collegare tutte quelle periferiche che vorreste usare su MacBook, tablet (incluso iPad Pro) e smartphone di ultima generazione che presentano almeno una porta USB-C, senza perderne la possibilità di usarla per ricaricare la batteria del dispositivo.

Se volete comprarlo, al momento potete inserire il codice 6LDPWKVN2S su Gearbest e pagarlo soltanto 19,90 euro. Segnaliamo che l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte ed è limitata ai primi 200 pezzi venduti; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.