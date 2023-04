Humane, mostrata la tecnologia creata da ex Apple

Humane, azienda creata dagli ex dipendenti di Apple, Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, nell’ambito di una conferenza TED Talk, ha effettuato la dimostrazione di una sorta di proiettore indossabile

La dimostrazione ha visto all’opera un dispositivo senza schermo; non richiede necessariamente un telefono per funzionare, riconosce voce e gesture per l’input e può visualizzare informazioni proiettandole su oggetti nelle vicinanze.

Il dispositivo mostrato nel TED talk da Chaudhri si trovava nella tasca della sua giacca e tramite questo è stato possibile tradurre in francese la sua voce, ma anche rispondere alle telefonate (una schermata verdognola proiettata sul palmo della mano ha permesso di gestire una chiamata in arrivo dalla moglie).

Questa startup – riferisce Axios – ha racimolato 230 milioni di dollari da realtà quali Kindred Ventures, SK Networks, LG Technology Ventures, Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, Tiger Global, Qualcomm Ventures e dal CEO e co-fondatore di OpenAI, Sam Altman.

Nel 2020 questa misteriosa startup si era fatta notare per avere assunto altre persone provenienti da Apple: Ruben Caballero (ex responsabile tecnologie wireless) e Patrick Gates (ex dirigente responsabile dei servizi cloud).

In precedenza l’ex direttore software engineering di Apple, Bethany Bongiorno, e l’ex designer di Apple, Imran Chaudhri, hanno riferito di stare lavorando a qualcosa legato alla transizione “tra l’essere umano e l’informatica”, promettendo la “migliore esperienza umana di sempre”.

Altro esperto che in precedenza lavorava per Apple e che ora lavora per Humane è Miguel Christophy, progettista che a Cupertino si è occupato della fotocamera.