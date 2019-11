I gimbal di Zhiyun sono scontati per il Black Friday: prezzi a partire da 99 euro

Zhiyun svela le sue promozioni su una selezione di stabilizzatori per il Black Friday. Le offerte sono disponibili su Amazon a partire da oggi 25 novembre fino al 4 dicembre per tutti i prodotti, ad eccezione del nuovo WEEBILL-S e sue varianti per i quali l’offerta speciale durerà solo 4 giorni, con partenza dal 29 novembre.

Avviso agli utenti di smartphone o macchine fotografiche che a volte si chiedono come fanno i creatori di contenuti video professionali a mantenere le proprie immagini stabili e dinamiche: semplice, usano uno stabilizzatore a 3 assi.

Per realizzare immagini di questo tipo o semplicemente se si vuole offrire un bel regalo di Natale, uno stabilizzatore come quelli prodotti da Zhiyun potrebbe essere una valida scelta.

Tra questi come dicevamo c’è il WEEBILL-S, commercializzato recentemente, che ha già convinto pubblico e addetti ai lavori con un miglioramento del 300% della funzionalità del suo motore pur rimanendo compatto.

Il modulo di trasmissione delle immagini è stato notevolmente migliorato con un sistema di controllo che fornisce un’esperienza di ripresa video completamente nuova. La nuova funzione SyncMotion offre inoltre libero sfogo alla creatività nella realizzazione di video.

Tra i gimbal di Zhiyun c’è anche lo Smooth 4 che trasforma lo smartphone in una fotocamera professionale per riprese stabili e di qualità cinematografica, mentre il CRANE-M2 è considerato da molti il miglior stabilizzatore entry-level: è compatibile con fotocamere a scatto diretto, smartphone e fotocamere mirrorless.

Oltre a questi tre stabilizzatori, che sono i prodotti di punta dell’offerta speciale Zhiyun per il Black Friday, sono disponibili anche altre riduzioni per il WEEBILL-S Zoom, il Focus Pro Package ed il WEEBILL-S Image Transmission Pro Package. Per non parlare dello sconto del 35% proposto sul CRANE 3 LAB.

Gli SMOOTH-Q2, il CRANE 2 ed il CRANE Plus sono anch’essi disponibili nel quadro delle offerte per il Black Friday.

Di seguito vi riportiamo l’elenco dei gimbal Zhiyun in promozione dal 25 novembre al 4 dicembre con il relativo prezzo scontato e il link per l’acquisto su Amazon.

Qui invece prezzi e link dei tre gimbal scontati per il Black Friday a partire da venerdì 29 novembre (fino al 4 dicembre) – non vi possiamo fornire i prezzi al momento ma potete controllarli ai relativi link dalla mezzanotte del 29.