I Mac portatili volano a +94% nel primo trimestre 2021

Secondo i dati di Apple relativi al primo trimestre record di quest’anno il fatturato dei Mac, quindi desktop e notebook, è aumentato del 70% anno su anno, in ogni caso un nuovo report di Strategy Analystics indica che le spedizioni di portatili Mac sono aumentate di ben il 94% nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Da qualche anno a questa parte Apple non rivela più i numeri esatti dei prodotti venduti, così le società di analisi stimano i quantitativi delle spedizioni basandosi sui dati di mercato provenienti dalla catena di approvvigionamento, il fatturato e anche tramite sondaggi.

Occorre rilevare che la forte domanda trainata da scuola e lavoro a distanza ha contribuito a sostenere le spedizioni e le vendite dei computer che registrano crescite elevate per tutti i principali marchi, inclusi anche PC Windows e Chromebook, non solo per Apple.

In ogni caso per la multinazionale di Cupertino gli analisti indicano spedizioni di portatili Mac pari a 5,7 milioni di unità nel primo trimestre 2021, contro i 2,9 milioni di portatili Mac spediti nel primo trimestre dello scorso anno: questo fa aumentare la quota di mercato globale di Apple nei notebook dal 7,8% all’8,4%.

I dati non indicano la quota dei portatili Apple Silicon M1 rispetto a quelli Intel, ma tenendo presente che Tim Cook ha dichiarato che le vendite dei Mac ARM hanno già superato quelle delle macchine Intel, è chiaro che la parte del leone di questa crescita è dovuta proprio ai laptop con Apple M1. Apple è quarto costruttore al mondo di portatili preceduta da Lenovo, HP e Dell. Crescono le quote di mercato di tutte le principali piattaforme per portatili: Windows passa dal 30,1% al 49,8% segnando +66%, al secondo posto troviamo i Chromebook che passano dal 4,4% del primo trimestre 2020 al 12,1% quest’anno, segnando una impressionante crescita del 174%. Secondo gli analisti le dinamiche che trainano il mercato per suola e lavoro a distanza sono ancora in corso e per questa ragione si prevede che l’andamento positivo si protrarrà anche nel trimestre in corso, sempre che la scarsità di chip e componenti non si aggravi.

