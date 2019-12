I migliori cavi Lightning di fine 2019

Se c’è un accessorio di cui tutti tutti i possessori di un iPhone hanno bisogno prima o poi è un cavo alternativo o sostitutivo di quello che si trova nella confezione del telefono. Stiamo parlando del classico cavo Lighting su USB 2.0 il classico cavo che per lungo tempo è stato utilizzato da tutti i dispositivi Apple.

Questo cavo è ancora oggi molto valido e per alcuni dispositivi specifici (da iPhone 7 in giù e per la stragrande maggioranza degli iPad) è perfettamente sovrapponibile per capacità di ricarica ad un cavo Lighting su USB-C. Quest’ultimo cavo, quello che Apple ha messo dentro alla confezione degli iPhone 11 Pro e degli ultimi iPad, solo in presenza del giusto telefono (iPhone 8 in su) e del giusto alimentatore (Power Delivery) garantisce infatti prestazioni migliori. In tutti gli altri casi funziona esattamente come il più economico cavo Lighting su USB 2.0.

Qui di seguito diamo uno sguardo ai dieci migliori cavi Lighting “tradizionali”, quelli che al momento potrebbero essere la scelta più intelligente anche dal punto di vista del rapporto prezzo e qualità. Abbiamo cercato di presentare in questo articolo non solo i migliori qualitativamente ma anche di rappresentare la diversità di funzioni e di destinazione d’uso.

Cavo multi connettore Spigen

Il cavo multi connetore non è una novità. Molti produttori ne hanno uno nella loro offerta, ma Spigen, una azienda che sa coniugare buona qualità ad un prezzo interessante, presenta quello che a nostro giudizio è il migliore. Non solo ha connettori in alluminio, ma il cavo è intrecciato e il design funzionale. Non abbiamo adattatori legati da pezzi di plastica flessibili, ma rigidi. In più c’è anche una fascetta per raccogliere il cavo stesso. Ha tre diversi connettori: USB Tipo C, micro-USB e Lightning. In pratica lo utilizzate con tutto. È anche certificato Mfi quindi sicuramente compatibile con i dispositivi Apple.

Opluz Cavo 5 Mt

Se vi serve un cavo Lightning lungo scegliete tra i tanti che arrivano a due metri, ma se ve ne serve uno extralungo non ci sono molte alternative a questo di Opluz che arriva addirittura a cinque metri. Si tratta di un cavo per chi vuole praticamente girare la casa con iPhone in mano e in ricarica che promette anche di essere molto robusto: ha un rivestimento i filtra di nylon mentre internamente è rivestito in fibra di aramide, lo stesso materiale con cui si fanno i giubbotti antiproiettile. I connettori sono in metallo. Nonostante la lunghezza arriva a fornire al telefono il massimo possibile per un cavo Lightning con USB 2: 2,4 Ah. Se non avete molte prese in casa oppure se vi trovate in giardino, ad esempio, questo è il cavo da comprare.

Cavo 30 cm Anker

Anker è uno dei maggiori produttori al mondo di cavi Lightning di qualità e questo cavo rappresenta un esempio. Ha una lunghezza di soli 30 centimetri, un terzo del classico cavo Lightning. È utile a chi vuole avere un cavo che non si aggrovigli o rappresenti un impiccio in determinate situazioni, ad esempio in macchina. Anker ha costruito questo cavo come tutti gli altri, robusto ed elegante. Secondo i test dura sei volte di più dei cavi in plastica grazie al rivestimento e alla particolare tecnica costruttiva. E in grado di sopportare fino ad un peso fino a 80 Kg. La confezione include un laccetto regolabile per tenere in ordine il cavo

Cavo retrattile Amazon Basic

Amazon produce tantissimi prodotti a basso costo ma di alta qualità nella sua linea Basic. È il caso anche di questo cavo retrattile, una tipologia che andava per la maggiore fino a qualche tempo fa ma che un po’ è sparito dall’offerta generale. Eppure si tratta di una soluzione interessante per chi è preoccupato da grovigli e disordine. Come il cavo da 30 cm che citiamo poco sopra è l’ideale in situazioni dove c’è scarso spazio o dove non si vuole avere cavi che vagolano in giro: basta tirare i due lati e il cavo avrà sempre la lunghezza giusta. Una volta terminato di usarlo si svolge completamente il cavo, si sblocca la molla e il cavo viene riavvolto.

Cavi QGhappy in differenti misure

Se siete nella situazione in cui avete differenti esigenze oppure avete necessità di molti cavi, puntate la bussola verso questo set di cavi di QGhappy. Si tratta di una confezione con quattro cavi in un solo pacchetto: da 0,5 a due metri. Potrete ricaricare o sincronizzare l’iPhone e l’iPad in qualunque situazione. Il produttore non rinuncia per i suoi cavi ad una eccellente qualità costruttiva: come molti altri cavi di buon livello anche questi sono rivestiti di fibra di Nylon e i connettori sono in metallo.

Cavo angolato di AUKEY

Aukey come Anker produce accessori come cavi, alimentatori e batterie di elevata qualità con un prezzo molto accessibile. È stata anche tra i primi al mondo a rilasciare cavi Lightning angolati; questo che vi presentiamo ha anche la particolarità di avere non solo il connettore Lightning angolato, ma anche il connettore USB angolato. Un cavo di questo tipo è utili per collegare gli iPhone quando c’è poco spazio oppure per avere una presa meno problematica e che stressa meno il cavo. Essendo angolato le flessioni sono meno problematiche. Attenzione però: un cavo di questo tipo non si adatta a tutte le situazioni perché la “testa” del connettore è più larga e spessa.

Cavo Fuse Chicken in titanio

Se invece siete stanchi dei cavi Lightning che si sfilacciano o si rompono totalmente, ecco allora quello che fa per voi. Fuse Chicken è un cavo in titanio, tra i più resistenti, se non il più resistente, sul mercato. La guaina in titanio è leggera e molto robusta, di fatto quasi infrangibile; se è il primo cavo che acquistate sarà anche l’ultimo visto che è impossibile romperlo. Ciò nonostante è super flessibile ed elastico, adatto per i viaggi, quindi da portare con sé in hotel, ma anche da usare in ufficio. Una delle sue caratteristiche è che una volta posizionato con una particolare angolazione, segue la forma che gli avrete dato

Native Union Belt

Anche l’occhio vuole la sua parte. E’ un cavo dotato di stile, che non rinuncia però alla robustezza. E’, infatti, fatto da struttura rinforzata ultra resistente, che supporta velocità di ricarica fino a 2,4 A. Dispone di una pratica fascetta di fissaggio O-Flex a livello del connettore. La cinghia in vera pelle mantiene il cavo da 1.2 metri al sicuro e in ordine, libero dal rischio di usurarsi o impossibile da incastrarsi, dunque adatto anche ad essere trasportato in una borsa o in uno zaino. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Apple, supporta ovviamente anche gli ultimi iPhone 11.

Equinux Tizi Schlingel Express

Come anticipato, il solo cavo Lightning in confezione non basta, e spesso si ha bisogno di un cavo da avere sempre con sé. Ecco che il cavo equinux Tizi Schlingel Express sarà sempre al vostro fianco. E’ un portachiavi dotato di connettore Lighning grazie solo 7,2 cm, certificato Apple. Ottimizzato anche per la ricarica a velocità sicura, permette di caricare iPhone e iPad fino a 2,4A. Supporta la ricarica rapida con le ultime generazioni di dispositivi Apple, e dispone di un filo in rame di alta qualità, realizzato con 20 singoli fili di rame incorporati, tutti posizionati all’interno di un involucro protettivo in silicone. Chiude il cerchio un robusto cappuccio in alluminio, che protegge il connettore Lightning da sporco ed eventuali urti. L’occhiello incorporato assicura una presa sicura sul portachiavi.

VONMÄHLEN allroundo con Type-C

Nome complicato per il produttore, concetto geniale per questo cavo. Si tratta di un cavo multi standard che però è diverso da quello di Spigen che presentiamo sopra. In primo luogo da un lato ha sì la classica spina USB 2.0 ma accanto ad essa presenta un adattatore Type-C, ottimo per chi ha un Mac di ultima generazione ma nello stesso tempo ha alimentatori USB classici. Dall’altro l’alto ha un adattatore Lightining ma accanto ad un connetore Type-C. In termini pratici questo cavo è l’ideale per chi ha telefoni Android con presa Type-C, un iPhone, un Mac o un computer con porta USB tradizionale. Infine il cavo è anche a molla. Un prodotto geniale e sicuramente frutto della mente di chi ha cercato di fare qualche cosa di originale ma anche di utile. Disponibile in vari colori.

