Intel rilancia con Xeon per workstation più potenti che mai

Intel ha annunciato i nuovi processori desktop Intel Xeon W-3400 e Intel Xeon W-2400 per workstation (nome in codice “Sapphire Rapids”, già usato nell’ultima serie di Xeon Scalable di 4a generazione pensati per ambito server), il più performante dei quali, Intel Xeon w9-3495X, è indicato come “il più potente processore desktop per workstation mai progettato dall’azienda”.

I nuovi Xeon vantano core più veloci e il nuovo packaging EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge), arrivando fino a un massimo di 56 core e 112 thread in un singolo socket ma nella famiglia sono presenti soluzioni sche scendono fino a 16 core e 32 thread. A livello di Processor Base Power (PBP) si spazia da 270 a 350W.

Per il processore Intel Xeon w9-3495X top di gamma, il produttore riferisce di un controller di memoria riprogettato e una cache L3 di maggiori dimensioni, con miglioramenti fino al 28% nelle prestazioni single-thread e fino al 120% nel multithread, rispetto alla precedente generazione.

Le frequenze operative arrivano fino a 4,8 GHz con il Turbo Boost. Altre peculiarità della piattaforma, sono: fino a 105 megabyte di cache L3, il supporto di otto canali di di memoria RDIMM DDR5-4800 con ECC per un supporto totale a 4 terabyte di RAM, fio a 112 linee CPU PCIe Gen 5.0 sui processori Xeon W-3400 e fino a 64 linee CPU PCIe Gen 5.0 sui processori Xeon W-2400, il supporto del WiFi 6e integrato.

Non manca il supporto per le funzionalità di overclocking (i modelli contrassegnati dalla X) e l’Intel Deep Learning Boost di terza generazione (AMX, Bfloat16) promette accelerazione del deep learning più efficiente per l’addestramento e l’inferenza dell’intelligenza artificiale.

I processori per workstation Xeon W-3400 e W-2400 sono disponibili per il pre-ordine, con disponibilità effettiva da marzo. I prezzi di listino per la famiglia di processori Intel Xeon W partono da 359 dollari (Xeon w3-2423) e arrivano a 5889 dollari (Xeon w9-3495X).

