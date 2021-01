I rendering di iPad Pro 2021 appaiono in rete

La marea crescente di anticipazioni sui nuovi tablet professionali di Apple lascia pochi dubbi: saranno presentati, presumibilmente presto, forse già a marzo, mentre i primi rendering di iPad Pro 2021 suggeriscono che ci saranno pochi cambiamenti nello chassis e nel design.

I disegni pubblicati da MySmartPrice mostrano i rendering di iPad Pro 2021 da 11 pollici, con lo stesso design squadrato della gamma attuale. Sembra che lo spessore rimarrà invariato, mentre gli ingegneri di Cupertino potrebbero ridurre ma solo di pochissimo larghezza e lunghezza. Sono attesi cambiamenti invece per il posizionamento e il numero di fori e griglie degli speaker.

L’ingrandimento sul comparto fotocamere mostra elementi, disposizione e protuberanze delle lenti identici a quelli attuali. In ogni caso, secondo alcune anticipazioni, il nuovo modello manterrà la sporgenza per l’intero blocco fotocamere, presentando però le singole lenti a filo, cioè senza più fuoriuscire ulteriormente dallo chassis.

Sempre secondo diverse anticipazioni, Apple potrebbe presentare una versione top di gamma con schermo mini LED e connettività 5G anche mmWave, come avvenuto per ora solo per gli iPhone 12 venduti in USA. Questo modello più costoso potrebbe avere uno spessore superiore di 0,5mm per lo spazio richiesto dalla tecnologia di retroilluminazione mini LED.

Al momento l’unico iPad dotato di processore Apple A14 è iPad Air di quarta generazione: anche se non ci saranno grandi cambiamenti nel design, l’arrivo del nuovo iPad Pro 2021 di cui ora emergono anche i rendering porterà il processore di ultima generazione di Cupertino anche sugli iPad Pro, con un notevole miglioramento delle prestazioni. In sostanza sia l’attendibile Ming Chi Kuo che diverse altre fonti, indicano l’arrivo di iPad Pro entro la prima metà di quest’anno.

