I robot Ameca e Mesmer hanno espressioni facciali umane

Tra i nomi più famosi della robotica spicca certamente Boston Dynamics (ora di proprietà Hyundai) che si concentra sopratutto nelle capacità motorie mostrate in diversi video in cui i robot camminano, corrono, fanno salti, capriole, addirittura acrobazie stile parkour e balletti alla Mick Jagger, viceversa la società Engineered Arts del Regno Unito ha creato i robot Ameca e Mesmer in grado di riprodurre fedelmente le espressioni facciali umane.

Al momento il modello Ameca non è in grado di camminare, anche se il costruttore precisa che questa funzione probabilmente sarà implementata in futuro, in ogni caso sia Ameca che Mesmer sono stati realizzati come piattaforme per intelligenza artificiale e per l’interazione tra uomini e robot su cui sviluppatori e costruttori possono lavorare.

Anche i video dimostrativi di Ameca e Mesmer che riportiamo in questo articolo hanno racimolato migliaia di visualizzazioni su YouTube, lasciando negli spettatori un sentimento che è un mix tra stupore e un pizzico di spavento, derivante dall’osservare macchine sempre più in grado di somigliare agli uomini e che forse un giorno faremo fatica a distinguere da noi stessi.

Nel filmato dimostrativo di Ameca il robot sembra che si stia svegliando: mentre controlla le sue braccia e le mani, muovendole e portandole all’altezza degli occhi, il volto esprime stupore. Verso il finale Ameca si sorprende ancora rivolgendosi alla telecamera, quasi come se scoprisse in quel momento la presenza di qualcuno, per poi rivolgere un sorriso e porgere la mano quasi come a voler salutare e presentarsi a un interlocutore.

Ancora più impressionante il video del robot Mesmer che non è dotato di corpo ma solamente di testa e collo azionati da 22 servoattuatori personalizzati. Questo modello è in grado di sgranare gli occhi, sorridere, assumere l’aspetto interessato, fare l’occhiolino e molto altro ancora, il tutto creato a partire da scansioni 3D di esseri umani per dotare il robot di struttura ossea accurata, consistenza della pelle ed espressioni facciali realistiche.

Engineered Arts sviluppa robot per l'intrattenimento così è molto probabile che li vedremo come attrazioni in luoghi ed eventi speciali: saranno in mostra anche al CES 2022 di Las Vegas, come indica The Verge.