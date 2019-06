IK Multimedia UNO Drum: la batteria che unisce analogico e digitale ora in vendita

Dopo UNO Synth con il suo Editor, IK Multimedia aggiunge un secondo strumento alla sua gamma di tool per musicisti al confine tra analogico e digitale UNO Drum realizzato nello stabilimento IK Multimedia di Modena, utilizzando una combinazione di macchine automatiche per l’assemblaggio all’avanguardia, rigorosi sistemi di test e la rinomata maestria italiana.

UNO Drum di IK Multimedia è questo: sei suoni analogici di batteria caldi, ricchi e reali – due differenti kick drum più rullanti, clap e hi-hat – formano il kit centrale ed essenziale per realizzare i beat analogici e a questo si aggiungono gi elementi PCM (con 54 campioni tra cui scegliere) espandono la possibilità di utilizzare altri suoni. Questi elementi includono tom, rim, cowbell, piatti ride e crash per realizzare tracce ritmiche complesse, uniche e ricche.

Un’ampia selezione di funzioni e controlli di programmazione per performance dal vivo rendono semplice per musicisti, produttori e DJ l’aggiunta di potenti groove di batteria alla loro musica. La compattezza di UNO Drum, l’alimentazione a batteria e il prezzo ne fanno uno strumento ideale per la creazione e performance di musica in mobilità.

Vero suono analogico e flessibilità PCM

Possono essere utilizzati fino a 12 elementi, tra analogici e digitali, con la disponibilità di una polifonia a 11 voci. Gli elementi analogici e digitali possono essere liberamente scambiati per ottenere possibilità sonore che vanno oltre alle combinazioni dei pre-set. Insieme, i suoni analogici e PCM, possono essere utilizzati per la maggior parte dei generi musicali e in un’ampia varietà di situazioni live.





All’interno dei 100 pre-set completamente programmabili di kit e pattern di UNO Drum è disponibile una vasta gamma di elementi di batteria. Per gli utilizzatori è quindi facile e veloce trovare un kit che li ispiri a sperimentare o trovare le impostazioni per realizzare il groove perfetto. Tutti i suoni, inoltre, possono essere salvati e richiamati al volo.

I controlli del pannello di editing permettono di impostare i parametri chiave di ogni elemento sonoro. I performer possono intervenire sul Tuning della cassa per profondi ritmi hip-hop, impostare lo Snap per batterie EDM, lavorare sul Decay per eccezionali suoni industrial e molto di più.

I controlli di UNO Drum favoriscono la sperimentazione per spingere le tracce di batteria ben oltre il solito groove.

Effetti analogici di carattere

Per un maggiore punch e un suono che emerga nel mix, UNO Drum dispone inoltre di due master audio effect analogici: Drive e Compressor. L’incremento del drive risulta in groove più duri e con un carattere aggressivo. L’aggiunta di compressione consente alle tracce di essere più compatte, grosse e potenti. Le impostazioni possono essere salvate assieme ai kit di batteria e richiamate immediatamente.



Facile da suonare e programmare

UNO Drum offre 12 pad touch-sensitive con due zone di velocity per performance più espressive e una programmazione più immediata. Possono essere utilizzati per suonare interi beat dal vivo o per aggiungere un tocco di brillantezza ai beat pre-programmati.

I pad sono anche utilizzati per selezionare gli elementi singoli di un drum pattern. Il pad di ogni elemento, inoltre, può essere utilizzato per modificare i parametri di quel suono specifico in tempo reale mentre sta suonando un pattern. Questo permette di far evolvere le tracce, costruire una tensione verso un drop, spostarsi verso suoni lo-fi per un break e molto altro. Per una più semplice performance è incluso anche un pad Tap Tempo dedicato.

Opzioni per una programmazione flessibile

UNO Drum offre opzioni di programmazione semplici per ogni stile. Il sequencer a 64-step consente di programmare i pattern uno step alla volta, utilizzando i 16 pad nella parte inferiore del pannello, oppure di registrare un pattern in tempo reale. Un massimo di otto parametri per step può essere automatizzato per aggiungere ulteriori variazioni e feel ai groove. La modalità Song permette di unire fino a 64 pattern insieme per creare groove estesi. Ognuna delle sequenze salvate può essere richiamata al volo in qualsiasi ordine desiderato.

Inoltre, per una veloce ispirazione sin dal primo momento, sono già salvati in UNO Drum (in aggiunta ai 100 drum kit) 100 pattern di batteria.

Si può velocemente sfogliare tra le varie scelte e trovare il pattern che aggiunge il feel perfetto al proprio genere o sperimentare con nuovi stili. I suoni possono essere sostituiti o modificati e i pattern possono essere salvati istantaneamente e rivisitati in un altro momento.

Effetti per live performance

Per realizzare una performance ancora più d’impatto, UNO Drum dispone di un set di cinque performance effects sui pattern programmati: Stutter (da tenui ripetizioni fino a loop in stile DJ), Roll, Humanize (una lieve randomizzazione della velocity, del tempo e del volume per simulare un batterista dal vivo), Swing (impostazioni del tempo e degli accenti) e Random (la creazione di pattern completamente nuovi).

Integrabile in qualsiasi set-up live, studio o mobile

Sia che venga utilizzata a casa, in studio o in una postazione da DJ, UNO Drum può essere integrata in set up per performance dal vivo, studi DAW su computer o setup mobile realizzati con dispositivi iOS. Per una maggiore compatibilità, UNO Drum è equipaggiata con MIDI sia USB che tradizionale tramite jack da 2,5mm (cavi inclusi), ideale per l’utilizzo con Mac/PC, dispositivi iOS o tipici outboard MIDI.

UNO Drum offre inoltre un ingresso audio per concatenare direttamente UNO Synth o qualsiasi altro dispositivo, indirizzato attraverso il suo compressore interno, senza bisogno di un mixer aggiuntivo.



La musica in mobilità resa semplice

Con soli 400g di peso, UNO Drum è estremamente piccola e leggera; può entrare in uno zaino, ed è robusta a sufficienza per essere portata on the road. Può anche essere utilizzata come scketchpad per creare groove e brani che possono essere salvati e richiamati ovunque e in ogni momento. UNO Drum può essere alimentata con 4 batterie AA o via USB, sia tramite computer che caricabatteria.

Prezzo e disponibilità

UNO Drum è già disponibile da metà Giugno sullo store online IK Multimedia con spedizione gratuita e presso tutti i rivenditori autorizzati IK al prezzo di soli 249.99 Euro.