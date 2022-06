iOS e iPadOS 16 supportano backup iCloud 4G LTE e 5G

I backup di iCloud si possono fare anche tramite reti cellulari LTE e 5G: è una delle novità che Apple ha iniziato a testare, quando ha rilasciato la versione beta 2 di iOS e iPadOS 16 agli sviluppatori, che potranno così mettere alla prova il sistema che permetterà agli utenti di avviare e portare a termine un backup utilizzando la connettività cellulare ad alta velocità. Questo quando il sistema operativo iOS 16 sarà rilasciato in versione definitiva a settembre, in vista dell’arrivo

In precedenza il backup di iCloud era disponibile soltanto tramite Wi-Fi e con le reti 5G supportate, ovvero quelle per cui gli operatori telefonici avevano dato il via libera. Mentre adesso le note su questa nuova versione sono particolarmente chiare perché dicono:

Nuove funzionalità in iOS e iPadOS 16 beta 2: i clienti che utilizzano iOS 16 possono ora eseguire il backup del proprio dispositivo tramite una connessione cellulare LTE, nonché una connessione 5G o WiFi. (95276719)

Questa è una delle novità introdotte da Apple nella beta 2 che, come dicevamo, è stata resa disponibile soltanto da poche ore, e nelle prossime è probabile che si verranno a scoprire quali altri piccoli aggiustamenti Apple è riuscita ad apportare al sistema operativo grazie al feedback ricevuto nelle scorse settimane tramite le prove degli sviluppatori sulla beta 1.

Ad ogni modo oltre al supporto dei backup di iCloud su LTE e 5G, segnalato da 9to5Mac, iOS e iPadOS 16 portano una valanga di novità sui dispositivi, primi tra tutti una nuova schermata di blocco su iPhone completamente ridisegnata e infarcita di widget, la modalità Focus estesa e miglioramenti ad iMessage e al Passkey. Su iPad multitasking avanzato con più finestre ridimensionalibili e la nuova funzione Stage Manager, in arrivo anche su Mac.

Per il momento iOS 16 beta 2 rimane disponibile esclusivamente per gli sviluppatori. Stando a quanto dice Apple, la prima beta pubblica sarà rilasciata a luglio, mentre il lancio ufficiale è previsto per questo autunno. Anche da questa versione comunque i tester possono aspettarsi problemi alle prestazioni e alla stabilità del dispositivo.

