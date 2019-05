IKEA è avanti, ricrea e vende i salotti più famosi delle serie TV

Chi sostiene che per realizzare i sogni bisogna spendere una fortuna non ha mai visitato un negozio IKEA, oppure non conosce l’ultima intrigante iniziativa di marketing del colosso dell’arredamento: ricostruire i salotti più celebri delle serie TV impiegando esclusivamente mobili, accessori e complementi d’arredo IKEA.

Naturalmente questo set di mobili e componenti non sarà identico in tutto e per tutto all’originale visto in televisione, ma bisogna ammettere che le foto pubblicitarie ci vanno davvero molto vicino.

Si tratta dell’iniziativa IKEA Real Life Series: la multinazionale non precisa i nomi dello show TV da cui prende ispirazione, forse per non scatenare i reparti legali ed evitare questioni sui diritti. In ogni caso riconoscere a quale serie TV appartiene ciascuno dei tre salotti proposti è un gioco da ragazzi, persino per chi frequenta poco la televisione di casa.

Così con il nome Room for mates, letteralmente stanza per amici, ritroviamo tutti i mobili e gli accessori per ricostruire a casa il mitico salotto visto in decine e decine di puntate della serie TV Friends.

Invece nella proposta Room for everyone, una stanza per tutti, ritroviamo l’inquietante salotto visto in Stranger Things. Infine in Room for families abbiamo finalmente tutto il necessario per ricostruire a casa lo scalcinato salottino dei Simpson.

Chissà se in futuro IKEA amplierà questa divertente iniziativa per includere salotti e magari anche altre stanze di un maggior numero di serie TV e film. Senza contare che nei prossimi mesi sarà possibile acquistare tutto il necessario direttamente dall’app mobile per iPhone e Android.

Sulle pagine di Macitynet abbiamo parlato di IKEA e dei suoi prodotti in numerosi articoli: il debutto mondiale a Milano dello speaker senza fili costruito insieme a Sonos, per le tende smart compatibili HomeKit, per il funzionamento delle luci smart Tradfri in abbinamento a HomeKit e Philips Hue e Alexa e diversi altri articoli tutti disponibili a partire da questo collegamento.