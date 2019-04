Il 22 aprile la sfida per la Giornata della Terra per spronare gli utenti di Apple Watch

A poche ore di distanza dalla pubblicazione del suo report ambientale 2019 e dall’annuncio sui 44 dei suoi fornitori si sono impegnati a utilizzare esclusivamente energia rinnovabile, Cupertino annuncia che il 22 aprile Apple celebrerà la Giornata della Terra.

L’evento, una tradizione per Apple, si svolgerà con sessioni Today at Apple a tema ambientale presso tutti gli Apple Store, e la pubblicazione di storie originali e raccolte di app e giochi sull’App Store per aiutare tutti a rendere omaggio alla Terra e a prendere coscienza del proprio ruolo nell’ecosistema naturale. Inoltre, la sfida per la Giornata della Terra sprona gli utenti di Apple Watch a completare un allenamento all’aperto di almeno 30 minuti per guadagnare un premio speciale e degli adesivi a tema per Messaggi.

Apple fa sapere che contibuirà a sostenere gli sforzi di Conservation International, SEE Foundation e The Recycling Partnership, enti no profit dedicati alla salvaguardia dell’ambiente, portando avanti il lavoro iniziato lo scorso anno in tema di conservazione e uso efficiente delle risorse.

Da tempo Apple ha predisposto attività in vista della Giornata della Terra. Lo scorso anno, fino al 30 aprile per ogni dispositivo ricevuto attraverso i negozi Apple e apple.com con il programma Apple GiveBack (il programma che permette di propri dispositivi per essere riciclati o permutati), la società ha corrisposto un credito che i clienti ed effettuto una donazione all’organizzazione non-profit Conservation International che investe in scienza, plitica e partnership per proteggere la natura.

Apple ofre la possibilità di ottenere premi per i record personali, i successi e gli obiettivi importanti che si raggiungono con l’Apple Watch. È possibile guadagnare premi di Attività, raggiungendo gli obiettivi con le app di fitness, usando l’app Attività o l’app Allenamento.

Ogni tanto, è possiible completare una “sfida speciale” e vincere un premio speciale, come la sfida Benvenuto nuovo anno. L’8 marzo di quest’anno, gli utenti di Apple Watch potevano ottenere un nuovo premio Attività e sticker esclusivi per Messaggi completando una camminata, una corsa o un allenamento su sedia a rotelle di almeno 1,6 km.

Con watchOS 5, è possiible vincere premi partecipando a sfide con gli amici. Durante la competizione, si possono guadagnare punti in base alla percentuale di chiusura degli anelli di Attività. Al termine della sfida, è possibile ottenere un premio per la partecipazione o, in caso di vittoria, un premio esclusivo per la sfida con quell’amico.