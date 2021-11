Il Black Friday di Razer con sconto su tastiere, mouse e cuffie su Amazon

Su Amazon una marea di sconti sui prodotti Razer per il gaming fino al 22 Giguno. Per il Prime Day è possibile fruire su sconti e promozioni che riguardano mouse e tastiere per il gioco, ambiti dove l’azienda americana rappresenta un parametro assoluto di qualità e stile, ma anche di cuffie, auricolari e persino tappetini.

Va segnalato che i prodotti Razer sono interessanti anche per altri scopi che non il semplice gioco. I mouse ad esempio sono molto precisi e le tastiere hanno una risposta eccellente anche per chi le utilizza intensivamente anche per scrivere o digitare codice. Infine le cuffie e gli auricolari sono potenti e hanno bassi molto scolpiti e quindi sono apprezzabili anche da parte di chi ama la musica d’azione.

Nella prima parte della nostra lista abbiamo inserito le custodie con sistema di raffreddamento per chi gioca con iPhone e Android per lungo ore e vuole uno smartphone sempre pronto all’azione anche d’estate.

Abbiamo recensito tanti dei prodotti Razer e li trovate tutti in questa sezione di Macitynet.

Razer Viper Mini Gaming Mouse, Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Kraken X Cuffie Da Gioco Leggere per PC, Mac, Xbox One, PS4 e Switch con Imbottitura Fascia Per la Testa, Audio Surround 7.1, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Basilisk X Hyperspeed Mouse da Gaming Wireless con Tecnologia HyperSpeed, Sensore Ottico 5G Razer, Autonomia Lunga della Batteria, 6 Pulsanti Programmabili, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer DeathAdder V2 – Mouse da Gaming con Cablato Dalla Migliore Ergonomia Della Categoria, Optical Mouse Switch, Sensore Ottico Focus+ 20K con Cavo Speedflex In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Basilisk V2 – Ergonomico USB Gaming Mouse FPS per PC, Focus+ sensore ottico 20K DPI, 11 pulsanti programmabili, cavo Speedflex e illuminazione Chroma RGB, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Seiren X – PC Gaming Microfono a Condensatore per Streaming, Resistente Agli Urti, Porta di Monitoraggio Cuffie da 3.5 mm a Latenza Zero, Shock Mount Incorporata, Nero In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Kraken Tournament Edition – Esports Gaming Headset, Cuffie Cablate con Controller Audio USB, Controlli Audio Completi, THX Spatial Audio, Driver da 50 mm, Compatibilità Multipiattaforma, Verde In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Naga Trinity Mouse da Gaming MMO, MOBA, FPS Modulare con 3 Pannelli Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G da 16 000 DPI, 19 Pulsanti Programmabili, Chroma RGB In offerta a 76,99 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Kiyo Streaming Webcam 1080p 30 FPS / 720p 60 FPS, Luce ad Anello con Luminosità Regolabile, Microfono Incorporato, Autofocus Avanzato In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Ornata V2 Tastiera Gaming con Mecha-Membrana, con Illuminazione Razer Chroma RGB, Switch Meccanico, Layout Italiano In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Huntsman Tournament Edition – Tastiera da Gioco con Tasti Ottici Lineari Razer (Tasti PBT a Doppia Iniezione, Cavo Type-C Staccabile, Durata Fino a 100 milioni di Battute), Europeo Layout, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Viper Ultimate Wireless Gaming Mouse, Gioco Sensore Ottico 20K Focus+, Solo 74 G, fino a 70 Ore di Durata della Batteria e Illuminazione RGB Chroma, con Charging Dock, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

sconto 41% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Viper Ultimate Wireless Gaming Mouse, Gioco Sensore Ottico 20K Focus+, Solo 74 G, fino a 70 Ore di Durata della Batteria e Illuminazione RGB Chroma, Senza Charging Dock, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Basilisk Ultimate Mouse da Gaming Senza Fili, Dotato di 11 Pulsanti Programmabili con Iluminazione Razer Chroma, Resistenza della Rotella di Scorrimento Regolabile, con Charging Dock, Nero In offerta a 109,99 € – invece di 163,40 €

sconto 33% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer BlackWidow V3 Green Switch Tastiera da Gaming con Illuminazione Chroma RGB, Rotella Digitale Multi-Funzione e Tasti Multimediali, Poggia Polsi Ergonomico, Layout Italiano, Nero In offerta a 111,00 € – invece di 149,99 €

sconto 26% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Razer Nari Ultimate – Cuffie da gioco wireless con HyperSense, Nero, One In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino al 26 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).