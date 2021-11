Viomi A9, l’aspirapolvere 4 in 1 senza fili in super offerta a 109,99€

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere verticale, ma non volete spendere molto, avete trovato quello che fa per voi: Viomi A9. Si tratta di uno dei migliori acquisti possibili, con caratteristiche tecniche che solitamente sono riservate ai modelli più costosi: oggi è in offerta al 50% e si acquista ad appena 109,99 euro. Clicca qui per comprarla.

tanto per cominciare si tratta di un aspirapolvere portatile senza fili con potenza di aspirazione di 120 AW e sistema di filtraggio di precisione, per pulire la casa in modo efficace ed efficiente. E’ senza fili, quindi non dovrete avere la preoccupazione di staccarla dalla presa per passare da una stanza all’altra. Già questo vale davvero l’intero acquisto, perché solitamente a poco più di 100 euro si trovano soltanto scope elettriche con filo.

al suo interno la tecnologia di separazione della polvere a ciclone con sistema di filtrazione HEPA. Propone tre modalità regolabili di funzionamento, tra MAX, Standard, e Risparmio energetico, così da poter adattare la pulizia a diverse situazioni, risparmiando batteria laddove serve, ed erogando il massimo della potenza in caso di necessità.

La batteria al litio rimovibile e ricaricabile è da 2500 mAh per una durata fino a 55 minuti. Gode di luci anteriori a LED illuminano ogni angolo buio e aiutano svelare la polvere, così da poter pulire anche al buio.

Peraltro, la confezione di vendita è una delle più complete che ci si può aspettare da un aspirapolvere e stupisce anche se si guarda al prezzo alla quale viene proposta. In particolare, oltre al corpo principale, Viomi A9 arriva a casa con quattro diverse testine, così da adattarsi a qualsiasi tipologia di pavimenti, oltre che funzionare anche per l’aspirazione su moquette, divano, tende, tastiera, e altri scenari ancora.

Viomi A9 ha una potenza di 400 W e con possibilità di 100.000 rotazioni al minuto, con una potenza di aspirazione di 120 AW e una potenza di vuoto di 23 kPa. Si ricarica in appena 3,5 ore, e ha una capacità del contenitore pari a 400 ml.

Quanto al suo peso, si aggira intorno a 1,54 kg, con dimensioni standard per il genere, pari a 77 x 29,3 x 13,8 cm.

Al momento si acquista in sconto del 50%, e la si porta a casa a 109,99 euro. Clicca qui per acquistarla.