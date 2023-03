Jabra Elite 4 è la nuova arrivata nella linea di auricolari Elite

Jabra ha annunciato l’ultima sua new entry nella linea di auricolari Elite: i Jabra Elite 4, che si posizionano come i successori degli auricolari entry-level Elite 3. Ecco foto, prezzi e caratteristiche.

Elite 3 mancavano in effettii della funzione ANC e della connettività Multipoint, oltre che dell’accoppiamento rapido. Jabra ha colmato queste lacune, rendendo i nuovi Elite 4 più adatti sia alle attività quotidiane, come l’ascolto di musica, lo streaming e le chiamate, sia alle attività lavorative, come le business call sul telefono o su altri dispositivi (grazie a Multipair e ANC).

Le principali caratteristiche di questi auricolari si riassumono nella possibilità di rimanere collegati con 2 dispositivi contemporaneamente grazie alla connettività Bluetooth Multipoint e alla facilità di accoppiamento con Fast Pair e Swift Pair.

Si tratta di auricolari versatili con cancellazione attiva del rumore (ANC) e altoparlanti da 6 mm ottimizzati. Sono tra i più compatti e leggeri della categoria e non rinunciano neppure a un grado di protezione IP55 contro la polvere e l’acqua.

Seguendo le orme degli Elite 3, questi auricolari true wireless continuano ad essere proposti ad un prezzo accessibile, nonostante la presenza di 4 microfoni e altoparlanti da 6 mm. Inoltre, offrono l’equalizzatore musicale Jabra e app Sound+ per configurare l’audio in base ai propri gusti.

Quanto all’autonomia, questi Elite 4 hanno una durata di riproduzione di 5 ore e mezza e di 22 ore complessive con la custodia di ricarica, che aumentano a 28 ore con l’ANC disattivato.

Gli auricolari sono disponibili in quattro colori: Grigio scuro, Navy, Lilla e Beige chiaro e offrono anche funzione di riproduzione Spotify Tap per accedere immediatamente ai contenuti musicali, oltre alla Tecnologia Qualcomm aptXä, che li piazza certamente in posizione preferibile rispetto ad altri concorrenti della stessa fascia di prezzo che non godono di tale supporto.

I Jabra Elite 4 sono disponibili al prezzo di vendita suggerito di 99,99 euro.