Il cacciavite elettrico Xiaomi tutto fare al presso più basso: offerta lampo a 36,97

Se pensate ancora che Xiaomi abbia a che fare solo con il settore smartphone dovrete assolutamente ricredervi. Al momento in offerta lampo c’è il super cacciavite elettrico tutto fare, che naturalmente non rinuncia al design super minimale ed elegante, anche se total black. Al momento lo si acquista al prezzo più basso di sempre, solo 36,87 euro a questo indirizzo.

Se siete per i piccoli lavori in casa fai da te, si tratta del cacciavite elettrico ideale. Chiamato S2, il cacciavite Xiaomi Mijia si presenta con un design sempre minimale e moderno, che solo Xiaomi riesce ad infondere in qualsiasi accessorio, che si tratti di uno smartphone o di un cacciavite elettrico. Al suo interno incorpora una batteria da 2000mAh, che peraltro si ricarica tramite porta USB-C.

Il pack di vendita, peraltro, include tutto ciò di cui avrete bisogno per iniziare sin da subito a mettervi all’opera, grazie alla presenza di ben 12 diverse punte di acciaio di alta qualità con asta per l’estensione aggiuntiva. Non preoccupatevi neppure se i lavori da fare sono in cantina al buio, perché sulla finale dove alloggia la punta è presente un anello a LED, con luce bianca, che aiuterà ad avvitare anche in posti più bui.

Di piccole dimensioni, quindi piuttosto maneggevole, il prodotto ha misure contenute in 12.40 x 13.05 x 4.20, così che troverà spazio certamente all’interno di una qualsiasi cassetta degli attrezzi. All’interno del pacco, oltre al cacciavite e al set di 12 punte, anche un astuccio per conservare e trasportare l’attrezzo e naturalmente il cavo di ricarica.

Solitamente il cacciavite elettrico Xiaomi Mijia ha un costo di quasi 60 euro, ma al momento di acquista in offerta lampo a 36,97 euro. Per ottenere l’offerta, tutto ciò che dovrete fare è cliccare immediatamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.