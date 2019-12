Il caricatore per Apple Watch con USB-C per Mac e iPad Pro è di Satechi

Di caricatori per Apple Watch prodotti da aziende di terze parti, di ottima qualità e certificati MFi da Apple, ne esistono a migliaia, ma pochi o forse al momento nessuno è geniale quanto quello di Satechi.

L’azienda lo chiama semplicemente “USB-C MAGNETIC CHARGING DOCK FOR APPLE WATCH” descrivendone perciò semplicemente la caratteristica principale, ma un nome vero e proprio se lo meriterebbe perché a quanto ci risulta, di caricatori di qualità e approvati da Apple, come questo non ne esistono altri.

Ciò che lo rende speciale è la connessione USB-C, che ne semplifica tantissimo l’utilizzo con i dispositivi di ultima generazione. Ok, è vero, Apple vende già il cavetto originale con presa di questo tipo, che nel confronto con la soluzione di Satechi costa anche meno, ma quel che si guadagna acquistando quest’ultimo vale davvero la spesa.

Si tratta infatti di una piccola piastra magnetica di forma circolare, la stessa che troviamo in tantissimi altri caricatori per Apple Watch certificati MFi, dotata però di una spina USB-C che spunta subito da un lato, senza cioè essere distanziata dal tradizionale cavetto.

Quindi la soluzione finale è compattissima e utilizzabile in tutti quei contesti dove operare in poco spazio è fondamentale. Pensiamo ad esempio in automobile: basta collegare questo piccolo accessorio al caricatore con spina accendisigari per poter ricaricare l’Apple Watch senza doverlo adagiare in qualche scompartimento e soprattutto senza il fastidioso ingombro di un eventuale cavo.

Ma la spina USB-C senza cavo si rivela particolarmente utile anche con i MacBook di ultima generazione o perfino con iPad Pro, la cui presa USB-C può essere appunto utilizzata per ripristinare l’energia dell’Apple Watch sfruttando la batteria del tablet.

Acquistando il caricatore USB-C per Apple Watch di Satechi però non si ottiene soltanto una soluzione da viaggio, in quanto in confezione è presente comunque un piccolo cavetto lungo all’incirca 13 centimetri, dotato di spina USB-C da un lato e presa USB-C dall’altro, grazie al quale si può agevolare il collegamento del caricatore con tutte quelle prese magari scomode da raggiungere sfruttando il solo spinotto incassato nella piastra magnetica.

Al momento è in vendita soltanto sul sito ufficiale al prezzo di 44,99 dollari per i soli clienti statunitensi. Ma Satechi vende gran parte dei propri prodotti anche su Amazon.it, quindi vi consigliamo di aggiungere la pagina “ultimi arrivi” del negozio di Satechi tra i preferiti del browser per poterlo acquistare nel nostro paese non appena sarà disponibile. Restate comunque sintonizzati tra le nostre pagine perché vi informeremo tempestivamente nel momento in cui sarà in vendita in Italia.