Time Machine è una tecnologia di Apple arrivata nel 2007 con Mac OS X Leopard, ma finora non si è mai vista in versione iOS per iPhone e iPad. È una funzione di backup integrata nel sistema operativo dei Mac che permette di eseguire automaticamente il backup dei propri dati personali (qui un nostro articolo su come fare il backup su Mac), tra cui app, musica, foto, email e documenti.

Un backup consente di recuperare file eliminati o smarriti, per esempio permettendo di recuperare impostazioni, applicazioni e documenti vari quando per qualche motivo è necessario inizializzare o sostituire il disco rigido (o l’unità SSD) nel Mac.

La funzione Time Machine non è mai arrivata su iOS per iPhone e iPad, dove effettivamente forse ha poco senso se l’utente dispone di spazio a sufficienza su iCloud e attiva le varie opzioni di sincronizzazione dei dati. Potrebbe, forse avere, un senso con l’app File ma ad ogni modo l’utente Jordan Singer ha pensato a un concept che mostra la fattibilità di Time Machine su iOS.

L’idea sembra ben concepita e il designer ne immagina l’uso ad esempio con l’app Messaggi, consentendo di ripristinare conversazioni eliminate. Servirebbe ad ogni modo un grande spazio di archiviazione, a meno che Apple non adottasse qualche meccanismo per il backup stile Time Machine usando i servizi basati sul cloud.

Il concept di Time Machine per iOS riprende l’idea originale di Apple che permette all’utente di scorrere una rappresentazione grafica dei file e dei documenti in diversi momenti nel tempo. L’utente può scorrere i contenuti desiderati, salvati e conservati nei backup effettuati in automatico in diverse date, mostrati nelle varie schermate. In alternativa è possibile selezionare e visualizzare subito il backup di una data precisa, selezionando il giorno sulla destra della schermata tramite una barra temporale in verticale.

A giudicare dal lungo elenco di risposte e dalle centinaia di Mi Piace raccolti dai post che presentano l’idea di Time Machine per iOS questa funzione sarebbe gradita da numerosi utenti di iPhone e iPad. Chissà se un giorno Apple presenterà una soluzione simile.

