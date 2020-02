Il cruscotto LG P-OLED debutta su Cadillac Escalade 2021

La nuova Cadillac Escalade 2021 è stata presentata all’inizio di questa settimana con la tecnologia LG P-OLED, primo utilizzo in assoluto di un display OLED curvo in un veicolo di serie.

Il display in questione è il fulcro del nuovo design dell’iconico SUV Cadillac, del gruppo GM, primo autoveicolo a integrare LG P-OLED Digital Cockpit Solution (DCS) dell’azienda sudcoreana. Il display curvo da 38 pollici è composto da tre display P-OLED separati, il più grande dei quali misura 16,9 pollici. La densità di pixel è doppia rispetto a quella di un televisore 4K.

I tre schermi curvi compongono l’Instrument Panel Cluster (IPC), quadro strumenti da cui è possibile visionare le informazioni di base relative al veicolo, e l’Integrated Central Stack (ICS) che funge da display di infotainment per contenuti audio, video e di navigazione.

Il sistema di bordo di Escalade include funzionalità come la navigazione in realtà aumentata e la visione notturna – tutte implementate da un software sviluppato da LG, in ottemperanza all’Automotive Safety Integrity Level (ASIL) e agli standard internazionali ISO per la sicurezza funzionale dei veicoli.

Secondo la società di ricerca IHS Markit, il mercato mondiale dei display per autoveicoli dovrebbe crescere dai 7,8 miliardi di dollari dell’anno scorso a 10,5 miliardi di dollari entro il 2023.

All’interno di un veicolo di serie, l’ampio angolo di visione, la curvatura e la grafica accattivante rendono i display LG P-OLED molto più intuitivi per i guidatori. L’alto grado di flessibilità e la sottigliezza della tecnologia OLED interessano particolarmente anche ai produttori di auto premium, interessati a introdurre nuove innovazioni per gli “early adopters”. La nuova Cadillac Escalade 2021 sarà commercializzata verso la fine di quest’anno.

