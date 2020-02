Amazon Prime Video presenta Ferro: anteprima del documentario su Tiziano Ferro

La voce narrante è inconfondibile ed è quella di Tiziano Ferro: a lui è dedicato “Ferro”, il nuovo documentario di Amazon Prime Video made in Italy, il cui teaser è stato presentato sulla TV in streaming del gigante dello commercio online.

In sessanta secondi di filmato Amazon Prime Video pubblica un assaggio di quello che sarà il documentario su Tiziano Ferro. Una produzione emozionante, sopratutto per i fan del musicista, che offrirà agli spettatori uno sguardo unico e intimo sulla sua vita, sugli affetti, sulle passioni e sul suo lavoro. A sottolineare il carattere intimo di questo sguardo sulla vita dell’artista che il documentario vuole offrire sono già le prime immagini del teaser: Tiziano mentre si trova in una chiesa a compiere un gesto intimo come la preghiera.

Il documentario – che sarà disponibile su Amazon Prime Video da giugno 2020, raccoglie filmati inediti, che raccontano la preparazione di Tiziano Ferro per il suo nuovo tour di concerti e la testimonianza diretta dell’artista.

Solo pochi giorni fa Amazon Prime Video ha parlato delle produzioni italiane: tre nuovi show “Amazon Original” italiani nel corso dell’evento Prime Video presents, ospitato il 23 gennaio all’Hotel de la Ville di Roma.

Oltre al documentario Ferro di cui è protagonista la star internazionale della musica italiana Tiziano Ferro, sono previste anche la serie tv comedy “Vita da Carlo” con Carlo Verdone e “Dinner Club”, con lo chef stellato Carlo Cracco. Queste tre produzioni segnano un altro passo in avanti nel crescente investimento di Amazon Prime Video nella produzione televisiva italiana.

“In Italia ci concentriamo sulla realizzazione di fantastici show originali per i clienti Prime locali e siamo entusiasti di annunciare queste tre nuove produzioni italiane originali di Amazon”, ha dichiarato Georgia Brown, Director of European Amazon Original. In questa pagina di Macitynet la presentazione completa delle novità italiane su Amazon Prime Video.

