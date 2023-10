Maxon ZBrush per iPad arriverà nel 2024

ZBrush, applicazione di sculpting che combina modellazione, texturizzazione e painting in 3D, arriverà per iPad nel 2024.

L’annuncio è stato fatto nell’ambito del Summit 2023 dello sviluppatore Maxon. ZBrush è un software di digital sculpting e modellazione molto apprezzato; permette di creare modelli ad alta risoluzione (con un numero illimitato di poligoni) che è possibile sfruttare in film, giochi e animazioni.

Attualmente ZBrush è disponibile solo come applicazione per macchine desktop, ma a quanto pare sono numerosi gli utenti che hanno chiesto una versione per iPad e l’arrivo di questa è previsto per il prossimo anno.

Zbrush è sfruttato da aziende di vario tipo per creare personaggi, arte digitale, effetti visivi; è molto conosciuto per la facilità con la quale consente di ottenere dettagli a livello medio/alto e per la possibilità di creare scene estremamente complesse. È stato sfruttato in franchise quali Dune, Star Wars, Game of Thrones, Lord of the Rings/Hobbit e altri ancora, per animare scene in Frozen, Zootopia, Oceania, in giochi quali Fortnite, in franchise quali God of War, Assassin’s Creed e molti altri ancora.

Non sono stati indicati requisiti minimi ma sarà probabilmente richiesto un iPad recente.

È possibile indicare i propri dati e il proprio indirizzo di posta elettronica sul sito di Maxon per iscriversi a una mailing list dedicata a ZBrush per iPad e ricevere informazioni non appena l’app sarà disponibile. Pixologic, l’azienda produttrice di ZBrush, è stata acquisita a gennaio 2022 da Maxon e da allora è offerto in abbonamento con Maxon One.