Offerte Amazon 6 ottobre fino al 60% su Apple, Echo, JBL, Nikon, Xiaomi, Kingston

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,88 € – invece di 1259,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Sport Loop mezzanotte. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 259,00 € – invece di 319,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione)

In offerta a 169,00 € – invece di 189,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione)

In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Ti presentiamo Echo Pop | Bianco ghiaccio + TP-Link Tapo Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

In offerta a 24,00 € – invece di 53,53 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Flip Essential 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Impermeabile IPX7 con Bassi Potenti, fino a 10 Ore di Autonomia, Suono JBL Original Pro, Nero

In offerta a 76,89 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Flip 6 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Grigio

In offerta a 89,99 € – invece di 149,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Tune 510BT Cuffie On Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Nero

In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Audio-Technica ATH-M20xBT Cuffie Senza Fili

In offerta a 59,00 € – invece di 89,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nikon NIKKOR Z DX 18-140 f/3.5-6.3 VR, Obiettivo Zoom 7,8x Da Viaggio, Versatile, Alta Potenza, VR 5 Stop, Compatto, Leggero, nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia]

In offerta a 530,99 € – invece di 699,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 14/13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 6,99 € – invece di 8,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel

In offerta a 16,99 € – invece di 26,98 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C Rapido 100W, GAN Alimentatore Multiplo Type C con 1 presa AC+4 Porte, Caricabatterie Tipo C per iPhone 14 Pro/13/12, MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S23 Ultra/S22, Xiaomi

In offerta a 31,59 € – invece di 47,49 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU 3 in 1 Caricatore Wireless Stazione, 15W Ricarica Wireless Charger Stand Indicatore Adattivo Supporto Telefono per iPhone 15/14/12/13/11/Pro/Max/XS/XR/X AirPods Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/1/Pro

In offerta a 31,99 € – invece di 35,92 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Bianco)

In offerta a 20,00 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 4 videocamere

In offerta a 139,49 € – invece di 309,99 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi

In offerta a 284,99 € – invece di 449,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung The Freestyle 2nd generation LFF3C Proiettore Portatile FHD Wi-Fi, Schermo Fino a 100”, USB, Auto Focusing e Leveling, Suono a 360°, Smart TV, Bianco, 2023

In offerta a 676,05 € – invece di 744,42 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Svuotamento/Lavaggio automatico, 8000Pa, Sottile Quadrato, Sollevamento Mop 15mm,Lavaggio Acqua Calda, Evitamento Ostacoli, YIKO

In offerta a 1399,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia automatica, 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260min, assistente vocale Yiko

In offerta a 799,00 € – invece di 1420,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Sistema 3D, Navigazione LDS, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria 5200mAh, Pulizia Doppio Panno Rotante, Smart Google Home e Alexa, Bianco

In offerta a 339,99 € – invece di 449,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 64 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero

In offerta a 11,53 € – invece di 32,99 €

sconto 65% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 128GB Extreme PRO, scheda SDXC, + RescuePro Deluxe fino a 200 MB/s, UHS-I Class 10 U3 V30

In offerta a 21,99 € – invece di 54,62 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD Interno – Fino a 560MB/s – CT500MX500SSD1

In offerta a 37,48 € – invece di 67,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia M PenDrive USB 3.2 Gen 1 DTXM/128GB – con cappuccio removibile (Nero + Rosso)

In offerta a 10,49 € – invece di 15,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston XS1000 2TB Drive a stato solido (SDD) esterno USB 3.2 Gen 2 SSD Portatile – SXS1000/2000G

In offerta a 112,32 € – invece di 128,14 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Transcend da 2 TB NVMe PCIe Gen4 x4 M.2 2280 Unità a stato solido (SSD) TS2TMTE250S

In offerta a 150,97 € – invece di 150,97 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo iPhone per iPhone 14/13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 6,99 € – invece di 8,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel

In offerta a 16,99 € – invece di 26,98 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C Rapido 100W, GAN Alimentatore Multiplo Type C con 1 presa AC+4 Porte, Caricabatterie Tipo C per iPhone 14 Pro/13/12, MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S23 Ultra/S22, Xiaomi

In offerta a 31,59 € – invece di 47,49 €

sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU 3 in 1 Caricatore Wireless Stazione, 15W Ricarica Wireless Charger Stand Indicatore Adattivo Supporto Telefono per iPhone 15/14/12/13/11/Pro/Max/XS/XR/X AirPods Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/1/Pro

In offerta a 31,99 € – invece di 35,92 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Bianco)

In offerta a 20,00 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento, compatibile con Alexa | 4 videocamere

In offerta a 139,49 € – invece di 309,99 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi

In offerta a 284,99 € – invece di 449,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung The Freestyle 2nd generation LFF3C Proiettore Portatile FHD Wi-Fi, Schermo Fino a 100”, USB, Auto Focusing e Leveling, Suono a 360°, Smart TV, Bianco, 2023

In offerta a 676,05 € – invece di 744,42 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Svuotamento/Lavaggio automatico, 8000Pa, Sottile Quadrato, Sollevamento Mop 15mm,Lavaggio Acqua Calda, Evitamento Ostacoli, YIKO

In offerta a 1399,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia automatica, 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260min, assistente vocale Yiko

In offerta a 799,00 € – invece di 1420,00 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Sistema 3D, Navigazione LDS, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria 5200mAh, Pulizia Doppio Panno Rotante, Smart Google Home e Alexa, Bianco

In offerta a 339,99 € – invece di 449,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).