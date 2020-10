Il display iPhone 12 “Super Retina XDR” avrà il rivestimento “Ceramic Shield”

Il 13 ottobre – data di presentazione dei nuovi iPhone – si avvicina ma le indiscrezioni sui terminali si fanno sempre più insistenti, e tutte più importanti e precise. Apple è pronta ad annunciare non meno di quattro nuovi modelli di iPhone 12 la prossima settimana e tra le caratteristiche di rilievo una è lo schermo Super Retina XDR che sta per guadagnare un rivestimento che renderà il più resistente di sempre.

Kang, fonte affidabile, ha condiviso le informazioni riguardo agli schermi dei prossimi iPhone. Ci sarà il Super Retina XDR Display, con una nuova tecnologia del vetro dello schermo, Ceramic Shield Front Cover, ossia un substrato di vetro ceramico, che aumenta la durezza e la resistenza alle cadute.

La prospettiva di rendere il display più duro e resistente alle cadute è interessante, anche se paradossalmente si è sempre pensato che rendere il vetro più duro significasse rotture più facili.

Se Apple ha trovato un modo per rendere il vetro più duro, riducendo la possibilità che si graffi, ed evitando che si rompa in caso di caduta, iPhone 12 sarà il più resistente di sempre.

Kang ha anche condiviso un sacco di informazioni sulle prossime finestre di lancio dei nuovi iPhone, divise tra ottobre e novembre, così come ha indicato in dettaglio i colori, i prezzi e molto altro ancora. iPhone 12 mini (da 5.4 pollici) dovrebbe partire da 699 dollari, mentre quello da 6,1 pollici a 799 dollari. Il primo modello di iPhone 12 Pro, da 6,1 pollici avrà un costo di 999 dollari e il modello Max da 6.7 pollici da 1099 euro.

La prossima settimana, in ogni caso, si avranno tutti i dettagli sui prossimi iPhone 12. Naturalmente la redazione di macitynet seguirà l’evento in diretta, come sempre, con una chat contestuale in italiano e immagini dirette di quel che viene presentato sul palco.

Per ulteriori caratteristiche e funzioni previste nelle scorse ore per i nuovi terminali Apple che saranno presentati martedì 13 ottobre è possibile consultare questo articolo.