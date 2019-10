Il Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition disponibile sul sito Samsung

Ora è possibile acquistare sul sito Samsung il Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition, nato dalla collaborazione tra Samsung Electronics e Under Armour, azienda americana attiva nel settore del abbigliamento sportivo.

L’azienda sudcoreana presenta Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition come uno smartwatch di nuova generazione, concepito “per i runner più esigenti che desiderano portare il loro allenamento a un livello superiore”, promettendo “un’esperienza di allenamento più coinvolgente”, offrendo ai runner la possiblità di raggiungere il massimo della forma riducendo i rischi di infortuni attraverso le funzionalità disponibili in esclusiva su questo modello.

Tra le peculiarità del dispositivo, il coaching in tempo reale basato sul passo e la cadenza della corsa, oltr all’accesso alla community per amanti del fitness con MapMyRun. il dispositivo icoraggia gli utenti a fissare degli obiettivi personalizzati come passo, distanza, durata e cadenza, emettendo segnali tattili e acustici durante la corsa per segnalare il range di allenamento e quindi se bisogna cambiare ritmo. Quando l’allenamento è terminato, gli utenti ricevono sul loro smartphone (iPhone o Android) un’analisi approfondita dei dati sulla loro forma fisica e alcuni suggerimenti dettagliati, ottenendo una visuale a 360 gradi sulla loro tecnica di running e sul percorso di allenamento prefissato.

L’edizione Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition presenta un look sportivo, con quadrante e cinturino personalizzati Under Armour, cassa di alluminio e due taglie diverse, da 44mm con cinturino Black e da 40mm con cinturino Mod Gray. Entrambi i cinturini sono realizzati in materiale Fluoroelastomero (FKM) e secondo il produttoree sono progettati per permettere la traspirazione, garantendo una vestibilità eccellente e comoda.

Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition da 44mm con cinturino Black è venduto ad un prezzo di listino di 349,00 €, la versione da 40mm con cinturino Mod Gray è disponibile in preordine sul sito di Samsung al prezzo di 329,00 € con spedizione a partire da inizio novembre.

Samsung Galaxy Watch Active2 Under Armour® Edition è compatibile con telefoni Android (Android 5.0 o versione successiva con almeno 1,5 GB di RAM) e iPhone : (iPhone 5 o versione successiva con iOS 9 o versioni successive).