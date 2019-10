La quinta generazione degli smartwatch Fossil Wear OS che piacerà agli utenti con iPhone

Già da tempo Fossil aveva promesso una maggiore attenzione verso gli utenti iPhone, da mostrare con i suoi smartwatch di ultima generazione. Ci siamo, promessa mantenuta. Con un aggiornamento software di Gen 5, in corso di roll out, gli orologi smart della società, solo quelli di ultima generazione, possono effettuare chiamate utilizzando gli smartphone Apple. Di fatto, sono i primi orologi Android con Wear OS a supportare le chiamate su iOS.

In questo modo, non ci sarà bisogno di acquistare un Apple Watch per gestire una chiamata su iPhone senza doverlo tirare fuori dalla tasca. Non gioite troppo, però. Per riuscire nell’impresa l’azienda si affida al software proprietario Fossil, quindi non la funzionalità non sarà presente su altri smartwatch Wear OS concorrenti.

Tuttavia, come ricorda anche engadget, la funzionalità è in arrivo sugli orologi di Michael Kors e di altri marchi Fossil. Occorrerà pazientare un po’, giorni o settimane, prima che gli samrtwatch si aggiornino con la nuova funzionalità. In ogni caso, si tratta comunque di una novità che potrebbe davvero mettere in risalto gli smartwatch Fossil, perché di fatto risulteranno preferibili per tutti gli utenti con un iPhone.

Ricordiamo che altro pregio di Gen 5 è l’autonomia superiore rispetto ai concorrenti, in grado di durare per giorni. questo grazie alle alle diverse modalità di utilizzo, e alla maggiore attenzione verso l’ottimizzazione della batteria, con una Modalità solo orario, che permette di continuare ad utilizzare l’orologio per qualche ora in più quando la batteria è scarica.

Tutti i nuovi modelli degli smartwatch Fossil Gen 5, con le varie combinazioni di cinturini tra cui scegliere, sono disponibili per l’acquisto su Amazon al prezzo di 299 euro, mostrati anche all’IFA di Berlino 2019.