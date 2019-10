Apple Motion 5.4.4 è più veloce grazie al nuovo motore Metal

Non solo l’ultima versione di Final Cut ma anche l’ultima relase di Motion, l’applicazione di Apple per modificare filmati e creare effetti speciali, è stata notevolmente migliorata dal punto di vista delle performance.

Il sito BareFeats ha messo a confronto Motion 5.4.4 e Motion 5.4.3 usando il progetto “Atmospheric-Open”, misurando i tempi di rendering di un progetto con 600 frame usando varie configurazioni. Di seguito la legenda delle macchine usate per i test i cui risltati sono riportati nei grafici che riportiamo:

Radeon RX 580×2 = Mac Pro 2010 12-core con due GU Radeon RX 580

Radeon RX 580 = Mac Pro 2010 12-core con una GPU Radeon RX 580

FirePro D700x2 = Mac Pro 2013 8-core con due GPU interne FirePro D700

Radeon Pro Vega 64 = iMac Pro 2017 8-core con PU interna Radeon Pro Vega 64

Radeon VII = Mac Pro 2013 8-core con una eGPU esterna Radeon VII

Tutti i test sono stati eseguiti con macOS Mojave. Con il Mac Pro 2010 con una o due Radeon RX 580 si evidenzia una notevole riduzione dei tempi necessari per il rendering dell’anteprima in RAM usando la nuova versione di Motion. L’applicazione di Apple sfrutta la doppia configurazione GPU.

Il Mac Pro 2013 con le due FirePro D700 interne, riesce a battere la Radeon VII nell’eGPU (box Thunderbolt), grazie alla possibilità di sfruttare contemporaneamente le due GPU interne.

La Vega 64 dell’iMac Pro 2017 è più veloce della Radeon VII esterna e purtroppo Apple non offe l’opzione per obbligare Motion a sfruttare tutte e due le GPU (interna ed esterna).

In ogni caso, le promesse d Apple sono mantenute e, come già visto con l’ultimo update di Final Cut Pro X, il nuovo motore Metal incrementa le prestazioni su un vasto insieme di sistemi Mac. Sarà interessante misurare le prestazioni non appena arriveranno i nuovi Mac Pro 2019, in grado di supportare GPU multiple e fino a 28 core CPU. Apple promette velocità di rendering fino a 2,9 volte più veloce, mentre per transcoding velocità fino a 3,2 superiori rispetto al Mac Pro 12-core di generazione precedente.