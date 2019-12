Il gimbal per smartphone Xiaomi Mijia spedito dall’Italia a 76,99 euro

Per riprese sempre fluide, con smartphone e action cam, ecco il gimbal a tre assi Xiaomi Mijia, uno dei migliori per rapporto qualità prezzo, anche perché permette di alloggiare camere, oltre che smartphone. Al momento si acquista in offerta a 76,99 euro con spedizioni dall’Italia, quindi niente sorprese di dogana e tempi di attesa biblici. Clicca qui per acquistarlo su eBay.

Si tratta di una soluzione universale preferibile, perché vi evita di acquistare due gimbal: solitamente, infatti, le periferiche di questo tipo si presentano con alloggiamento esclusivo per smartphone o action cam. Qui, invece, le avere tutti e due.

Tra i punti a favore di questo dispositivo sicuramente l’estetica, che Xiaomi cura sempre nei minimi dettagli, restituendo all’utente un design minimale e moderno. Di certo, però, anche le caratteristiche tecniche sono di prim’ordine.

Al suo interno un motore brushless che controlla il movimento a tre assi, per offrire delle riprese assolutamente fluide. Con la sua batteria integrata da ben 5000mAh offre all’utente circa 16 ore di funzionamento continuo, mentre la batteria può essere ricaricata in 4 ore.

Per quanto riguarda i dispositivi supportati vi è ampia compatibilità. Per quanto riguarda il reparto smartphone può contenere device con larghezza compresa tra i 55 e gli 86 mm, mentre per le action cam è importante che il peso sia inferiore ai 200 grammi.

Si collega allo smartphone tramite bluetooth 4.0 e applicazione FIMI per iOS o Mi Gimbal per Android, disponibile naturalmente gratis. Ha la possibilità di ruotare di 360 gradi, e un peso complessivo di 200 grammi.

Solitamente il costo di questo gimbal è superiore ai 100 euro, ma al momento lo si acquista a 76,99 euro con spedizioni dall’Italia. Clicca qui per acquistarlo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.