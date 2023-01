Scaricate subito i nuovi sfondi MacBook Pro 2023

Martedì 17 gennaio Apple ha introdotto una nuova generazione di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che ora è alimentato dai chip M2 Pro e M2 Max: oltre ai miglioramenti hardware, queste macchine sono dotate di nuovi wallpaper, sfondi che fortunatamente, non resteranno esclusiva dei fortunati primi possessori delle nuove macchine. Ecco, infatti, dove poter scaricare subito i nuovi sfondi senza dover acquistare un nuovo MacBook Pro 2023.

Oltre ai chip M2 Pro e M2 Max all’interno, i nuovi modelli di MacBook Pro 2023 includono anche altri miglioramenti. La porta HDMI è stata aggiornata allo standard HDMI 2.1, che offre il supporto per display esterni 8K fino a 60Hz e display 4K fino a 240Hz. Per la prima volta, MacBook Pro ora offre anche connettività Wi-Fi 6E, che secondo Apple offre velocità “fino a due volte più veloci” della precedente generazione.

Al di là delle caratteristiche hardware, Apple ha creato nuovi sfondi per promuovere la generazione di MacBook Pro 2023: i nuovi wallpaper, resi disponibili da 9to5Mac, si chiamano Grid e sono disponibili nei colori verde e magenta. Ognuno ha la sua versione per le modalità chiara e scura. Lo sfondo verde è l’impostazione predefinita per il MacBook Pro argento, mentre il magenta è l’impostazione predefinita per il MacBook Pro grigio siderale.

E’ possibile scaricare i nuovi sfondi MacBook Pro 2023 nella loro massima risoluzione cliccando sui link seguenti:

Per il corretto download è necessario fare clic sull’immagine e salvare lo sfondo alla piena risoluzione. Successivamente si potrà impostare l’immagine di sfondo tramite l’app Foto oppure l’app Impostazioni se si sta utilizzando un dispositivo iOS.

Per tutte le novità sui nuovi MacBook Pro potete leggere i nostri articoli di approfondimento. Per conoscere, invece, i dettagli sul nuovo Mac mini M2 il link da seguire è questo. A questo indirizzo potete leggere della potenza del Mac mini con processore M2 Pro.