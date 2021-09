Il monopattino elettrico Niubility N2 è in sconto quasi a metà prezzo

Volete un monopattino elettrico pratico e versatile, da tirare fuori dall’auto per svincolare facilmente tra le vie della città, in sicurezza anche di notte? C’è in sconto il Niubility N2 che, per pochi giorni, vi costa quasi la metà.

Monta un motore da 350 Watt con limitatore della velocità a 25 chilometri orari, in modo da essere in piena regola per quanto riguarda le normative attualmente vigenti nel nostro paese in termini di circolazione dei veicoli elettrici. Può sostenere fino a 120 chilogrammi di peso complessivi, il che vuol dire una persona adulta con tanto di zaino carico in spalla, risultando così un’ottima scelta per chi decide di utilizzarlo per andare a lavoro e muoversi agilmente nelle aree pedonali e tra le vie della città.

Può avanzare anche lungo strade con un’inclinazione non superiore ai 25 gradi e l’autonomia complessiva è stimata tra i 27 e i 30 chilometri in base – tra le altre cose – al tipo di manto stradale, alla pendenza dell’intero tragitto, alle modalità con cui viene impiegato l’acceleratore e al peso del pilota.

Utilizza ruote da 10 pollici e una batteria da 10 Ah che si ricarica completamente, da 0% al 100%, in circa 5 o 6 ore, e tra i suoi punti di forza c’è senz’altro la portabilità: grazie all’impiego dell’alluminio tra i materiali che costituiscono la scocca complessivamente pesa 14 chilogrammi, il che significa che un adulto dovrebbe riuscire a sollevarlo senza troppe difficoltà per portarlo con sé in treno o sull’autobus, e quando ripiegato misura intorno ai 120 x 50 x 50 centimetri, quindi entra senza troppi problemi nel bagagliaio dell’automobile.

Altro punto di forza sono le luci, presenti sia frontalmente per illuminare la strada di fronte, sia quella posteriore che si accende quando l’utente utilizza il freno, in modo da segnalare a chi lo precede che si sta provvedendo a rallentare o arrestare il mezzo in corsa. A tal proposito facciamo notare che utilizza un freno a disco per la ruota posteriore, promettendo quindi una buona frenata, e uno schermo LED sul manico per poter leggere i parametri più importanti, tra cui autonomia residua e velocità di percorrenza.

Chi intende comprare Niubility N2 come dicevamo può approfittare dell’offerta attualmente in corso che permette di risparmiare quasi la metà: anziché 469,90 euro costa infatti 239,99 euro purché si inserisca il codice CARTS2DE nel carrello prima dell’acquisto.

Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e il monopattino – spiega l’azienda – si trova nei magazzini tedeschi, quindi la consegna dovrebbe avvenire in circa 3 o massimo 5 giorni lavorativi.