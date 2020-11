Il proiettore laser LG ProBeam 4K UHD offre fino a 300″ in 4K

Il proiettore laser LG ProBeam 4K UHD (modello BU50NST) presenta caratteristiche tecniche che lo rendono adatto per un utilizzo in ambito professionale in particolare per sale riunioni, sale conferenze, contesti educational e tutte quelle applicazioni che necessitano di dettagli accurati anche in un’immagine di grandi dimensioni e in grado di resistere alla luce ambientale. Oltre che per livelli di luminosità e qualità delle immagini elevati, si distingue per il grado di portabilità, il design compatto e la capacità di restituire un’immagine anche superiore ai 100” pollici.

Il proiettore in questione vanta risoluzione in 4K (3,840 x 2,160). Il modello BU50NST offre fino a 300 pollici di diagonale con una luminosità di 5.000 ANSI lumen. L’elevata luminosità unita immagini in HDR10 garantiscono precisione e chiarezza delle proiezioni anche in ambienti molto luminosi.

Rispetto ad altri proiettori laser UHD da 5.000 lumen questo modello presenta con dimensioni più ridotte (29 x 37 x 15,5 cm (H x L x P)- La funzionalità Lens Shift & Zoom x1.6 garantisce flessibilità di installazione. Può infatti essere montato in qualsiasi angolazione lungo il suo asse orizzontale, e può anche operare in modo verticale. Inoltre, grazie alla correzione Keystone automatica su 12 punti è in grado di eliminare la distorsione che si produce quando il proiettore non è esattamente perpendicolare allo schermo e restituire immagini nitide e quadrate anche nel caso di grandi proiezioni da 100 pollici in spazi ridotti.

Compatibile con HDBaseT, il ProBeam può utilizzare un unico cavo a lunga distanza per trasportare fino a cinque diversi segnali per la trasmissione di video e audio ad alta definizione, Ethernet, USB e controlli su fibra ottica, con una potenza elettrica fino a 100W.

Il proiettore è dotato webOS 4.5. Grazie alla funzionalità di mirroring wireless, Miracast Screen Share e alla tecnologia Bluetooth è possibile condividere schermo e audio anche dai dispositivi mobili. Il Miracast Screen Share, infatti, consente tramite la comunicazione senza fili, di trasmettere in streaming i contenuti di un dispositivo, ad esempio uno smartphone, e visualizzare le immagini del dispositivo sul proiettore.

Il produttore riferisce chella sorgente di luce laser del proiettore è estremamente affidabile e durevole, con una durata stimata di circa 20.000 ore. Ipotizzando una riproduzione video di 8 ore al giorno, il diodo laser garantisce una durata di 7 anni. Questo consente, inoltre, un risparmio economico non indifferente poiché non sarà più necessario sostituire le lampade. Nel momento in cui scriviamo BU50NST è in vendita su Amazon a 3.023 euro IVA inclusa.