Il termos Xiaomi Mijia di seconda generazione è in offerta a 25,28 euro

L’inverno è nel suo pieno e sono molte le occasioni in cui desiderereste avere tra le mani una bevanda calda. Un’ottima idea regalo quella del termos Xiaomi Mijia di seconda generazione, che offre fino a 6 ore di isolamento, per consentirvi di bere il vostro té caldo. Costa 25,28 euro nella variante bianca o nera, e si acquista direttamente da qui.

Il termos Xiaomi di seconda generazione offre la possibilità di mantenere isolate le vostre bevande più a lungo. Per quanto concerne le bevande calde, riesce a mantenerle tali fino a 6 ore di tempo, mentre quando si tratta di bibite fredde, riesce a mantenerle tali fino a 10 ore. Questo grazie ai nuovi materiali di cui è fatto, con un nuovo rivestimento in rame che si affianca ad un secondo strato isolante in grado di creare il vuoto.

Gode, altresì, di una fodera in in acciaio inossidabile 316l, resistente all’ossidazione, facile da pulire e con un sistema di chiusura ermetico, un design moderno e minimale, con un sistema di apertura facile, da usare con una mano.

Adatto per qualsiasi bevanda, dal té all’acqua, passando per le varie bibite, ha un peso di 230 grammi e dimensioni contenute in 6,50 x 6,50 x 22,75 cm. Può contenere quasi mezzo litro di bevanda.

Solitamente costa quasi 40 euro, ma al momento si trova in offerta lampo a 25,28 euro nella sua variante nera e bianca. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.