Il Thriller Criminal Record e altre novità in arrivo su Apple TV Plus

Tra le novità in arrivo su Apple TV c’è “Criminal Record“, thriller in 8 episodi che ha come protagonista Peter Capaldi, attore, regista e sceneggiatore britannico noto per ruoli come il dodicesimo Dottore nella serie fantascientifica Doctor Who e quello di Malcolm Tucker, protagonista della serie televisiva della BBC “The Thick of It” e del film spin-off “In the Loop”. Oltre a Peter Capaldi, nel ruolo di detective c’è Cush Jumbo (“Harley Street”, “The Good Wife”.

“Criminal Record” è ambientato nella Londra contemporanea. Una telefonata anonima porta due brillanti investigatori a indagare su un vecchio caso di omicidio, confrontandosi con una giovane donna nelle prime fasi della sua carriera, e con un uomo ben introdotto, determinato a proteggere la sua eredità.

La serie sfiora questioni di discriminazione razziale, la crisi delle istituzioni, e la ricerca di punti in comune nella polarizzata Inghilterra.

I primi due episodi di “Criminal Record” sono previsti a inizio gennaio. Per chi preferisce guardare le serie tutte di seguito, senza aspettare una settimana tra un episodio e l’altro, la serie intera sarà disponibile dal 23 febbraio 2024.

In occasione delle festività natalizie, su Apple TV+ è prevista una programmazione specifica, con programmi per ragazzi e famiglie, incluso l’Apple Original “The Velveteen Rabbit”, basato sull’omonimo libro per bambini di Margery Williams, in arrivo il 22 novembre. Altri episodi a tema natalizio sono previsti dal 1° dicembre per “Le avventure di Snoopy”, “Rana e Rospo” e “L’Isola delle forme”. Per il 22 dicembre è previsto un episodio con tema il capodanno per “I tuoi amici Sago Mini“.

