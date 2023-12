Il video campanello G4 di Aqara negli Apple Store

Aqara, azienda specializzata in prodotti smart per la casa, ha annunciato la disponibilità del suo video campanello G4 presso gli Apple Store e lo store online di Apple in diversi paesi in Europa e Oceania.

Il campanello G4 vanta funzionalità smart, tra cui la compatibilità con l’app Casa di Apple.

Supporta sia l’alimentazione via cavo che a batteria, e rende la casa ancora più smart grazie al riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale in locale, alle automazioni su misura e a una serie di funzioni aggiuntive.

È compatibile con Video sicuro di HomeKit, e consente agli utenti di visualizzare video dal vivo e registrati nell’app Casa di Apple su iPhone, iPad e Mac.

Sfruttando un HomePod, HomePod mini o una Apple TV che funge da hub domestico è possibile stabilire la presenza di una persona, un animale, un veicolo o un pacco prima di archiviare fino a 10 giorni di cronologia di registrazione su iCloud.

È possibile identificare chi è alla porta in base alle persone taggate nell’app Foto di Apple e i visitatori recenti identificati nell’app Casa. Altre funzioni del campanello video G4 includono la registrazione video con risoluzione a 1080p, installazione wireless e cablata e l’archiviazione locale con schede microSD fino a 512GB (non incluse) o NAS via rete (protocollo SMB).

A batteria il campanello vanta 4 mesi di autonomia. È supportato video on-demand e audio bidirezionale con fotocamera grandangolare a 162° e video HD a 1080p. La videocamera G4 può registrare ciò che accade sulla veranda, e anche emettere una sirena ad alto volume che avvertirà quando vengono rilevati un’irruzione, una vibrazione, una perdita d’acqua o altri eventi.

È possibile personalizzare durata, volume del suono e modalità non disturbare. Le suonerie sono personalizzabili così come le impostazioni di allarme.

Sull’Apple Store online il campanello Intelligente con videocamera G4 di Aqara è venduto 119,95 euro; lo stesso prodotto nel momento in cui scriviamo su Amazon è disponibile a 89 €.

