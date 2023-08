Tesla Cybertruck, il raggio di sterzata è di un altro mondo

Nonostante le dimensioni mastodontiche (e l’aspetto tutt’altro che discreto) Cybertruck metterà a disposizione un raggio di sterzata impressionante, che permetterà al guidatore di effettuare inversioni a U e altre manovre in spazi estremamente ristrettì considerando mole e ingombro sostenuti del primo pickup elettrico Tesla.

Nel filmato Cybertruck effettua una svolta a U con estrema agevolezza, inserendosi direttamente nella giusta corsia seppur provenendo da quella opposta. Una manovra che con diverse altre auto richiederebbe al guidatore di allargare la traiettoria prima della svolta o, in alternativa, una piccola manovra per inserirsi nella giusta corsia.

La ripresa video è stata realizzata da Joe Tegtmeyer ormai celebre per i suoi video con anticipazioni Tesla realizzati con drone sorvolando la mega fabbrica Tesla Giga Texas.

HOT off the presses! Cybertruck driving in full daylight at Giga Texas! I've gotta admit, it looks awesome from these angles! See this & more in 4K on my YouTube video later today! @greggertruck @SERobinsonJr @esherifftv pic.twitter.com/ZvbrI4664I

— Joe Tegtmeyer 🚀 🤠😎 (@JoeTegtmeyer) August 16, 2023