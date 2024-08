In arrivo due nuovi AirPods, quello che sappiamo

Pubblicità

Il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg afferma che Apple si sta preparando al lancio dei nuovi AirPods, auricolari che dovrebbero arrivare il prossimo mese e per i quali avrebbe chiesto ai fornitori la produzione di almeno 20 milioni di unità.

I nuovi AirPods sostituiranno i modelli di seconda e terza generazione; un primo modello riporta la “E“ nel nome in codice (quello che dovrebbe essere un riferimento all’indicazione “entry level”); il secondo modello riporta una “M” nel nome in codice interno (riferimento alla “fascia media”) e, come è facile immaginare, il primo dovrebbe essere quello più economico. Tutte e due i modelli dovrebbero presentare un nuovo design, vantare una migliore vestibilità e la compatibilità con la ricarica USB-C.

Interessante notare che per tutti e due i modelli in questione è previsto il supporto di funzionalità avanzate per l’isolamento acustico e la compatibilità con l’Audio Spaziale, funzionalità tipicamente riservate ai modelli Pro di auricolari e cuffie.

A detta di Gurman, i modelli aggiornati offriranno tecnologia di cancellazione del rumore attiva, e il supporto alla funzione “Dov’è” (per ritrovare gli auricolari smarriti) con supporto di funzionalità simili a quelle offerte sugli AirPods Pro di 2a generazione.

Apple al momento offre la cancellazione attiva del rumore sugli AirPods Pro (1a o 2a generazione) o sulle AirPods Max ma il mercato di auricolari con queste funzionalità è diventato competitivo: questa funzione è offerta su auricolari meno costosi degli AirPods Pro ed è probabile che anche Apple non voglia essere di meno.

Il materiale esterno del modello base dei nuovi AirPods dovrebbe essere plastica dura, e ricordare le EarPods (i vecchi auricolari con telecomando e microfono). Come accennato, il nuovo design dovrebbe miglioarare la vestibilità grazie a cuscinetti in schiuma, auricolari in silicone o elementi simili.

Apple ha previsto novità specifiche per gli auricolari anche su iOS 18, ad esempio l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per il gaming.

Per quanto riguarda invece una nuova versione degli AirPods Pro se ne parlerà probabilmete il prossimo anno.