Messaggi rinnovati e Comandi Rapidi arriveranno su Mac sfruttando Project Catalyst

Apple sta lavorando alle versioni complete di Messaggi e Comandi Rapidi su Mac sfruttando Project Catalyst, il framework che consente di eseguire il porting delle app da iPad a Mac.

Lo riferisce lo sviluppatore Steve Troughton-Smith che ha individuato in macOS 10.15 Catalina specifici riferimenti a Comandi Rapidi, l’app per iOS che permette di creare abbreviazioni personali con più passaggi (combinando i passaggi anche in diverse app) per eseguire una o più attività con le app, e anche a una versione di Messaggi realizzata usando Catalyst.

Il front-end dell’interfaccia dell’app Messaggi creato con Catalyst UI è in sostanza funzionante e gli effetti nell’app Messaggi per Mac sono ad esempio già funzionanti.

There is a whole lot of evidence in Catalina that they're working on a full, Catalyst version of Messages, much like Shortcuts for Mac. So, just like Shortcuts, I decided to cut to the chase and do it myself by calling the system frameworks. Voilà pic.twitter.com/IsXKrGpemd — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 19, 2019

And, just for reference: this isn't a 'marzipanified' version of the Messages app from the iOS Simulator. This is the 'native' Catalyst UI coming from the macOS 10.15 system frameworks. Just like Shortcuts, it's all there, and mostly works if you know how to talk to it pic.twitter.com/VO59kPbbVY — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 19, 2019

Apple non ha fatto riferimento all’arrivo dell’app Messaggi rinnovata e di Comandi Rapidi sul Mac ma queste funzionalità potrebbero arrivare con la versione definitiva di macOS 10.15 in autunno. Oltre a AppleScript e Automator, funzionalità per l’esecuzione di flussi di lavoro sulla falsariga dei Comandi rapidi per iOS potrebbero arrivare anche su macOS, consentendo di richiamare con un comando vocale una serie di “azioni” per interagire con app e contenuti vari.

macOS Catalina mette a disposizione nuove API e nuovi strumenti per gli sviluppatori, che potranno così offrire facilmente app iPad anche su Mac. Grazie a Project Catalyst gli utenti potranno usare su Mac molte app in precedenza disponibili solo su iPad, fra cui Jira Cloud, Twitter e Asphalt 9.

L’anteprima per gli sviluppatori di macOS Catalina è disponibile per gli iscritti all’Apple Developer Program; la beta pubblica sarà disponibile per gli utenti Mac su beta.apple.com alla fine del mese. macOS Catalina sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno per i Mac introdotti a partire da metà 2012.

