In un brevetto della Mela l’Apple Pencil con feedback aptico

Future versioni dell’Apple Pencil potrebbero integrare il feedback aptico offrendo nuove modalità d’interazione con l’utente mediante campi magnetici che mandano una breve vibrazione sullo stilo mentre si disegna su iPad o iPad Pro.

Questa possibile novità è stata scovata da Appleinsider in un brevetto che la Mela ha depositato presso il Patent and Trademark Office statunitense. L’idea è quella di usare un motorino o una sorta di attuatore, sulla falsariga di quanto alcuni produttori già fanno su gamepad.

Apple spiega che è possibile integrare un componente magnetico nello stilo; l’aggiunta di questo elemento o un componente che può essere influenzato da campi magnetici, è un elemento essenziale per il funzionamento del feedback aptico grazie ai campi magnetici indotti.

Il componente magnetico può essere alloggiato in una molla accumulando energia meccanica che permetterebbe di offrire varie sensazioni tenendo in mano lo stilo secondo come si disegna o posiziona.

Apple ha aggiornato l’Apple Pencil. La variante di seconda generazione si aggancia magneticamente sul lato di iPad Pro ed è ancora più comoda da usare, perché risponde al tocco: con un doppio tap, per esempio, è possibile cambiare strumento senza interrompere. Il pairing è automatico e inizia a caricarsi appena si aggancia la parte piatta al lato destro del iPad Pro.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.