Autonomia AirPods a picco? Ripararle e risparmiare con la sostituzione delle batterie

Tutte le batterie dei dispositivi senza fili hanno un ciclo di vita limitato e per loro natura con il tempo la capacità e le prestazioni diminuiscono e potrebbe essere necessario sostituirle. Il ciclo di vita di una batteria dipende da come si utilizza un dispositivo, dalle impostazioni scelte, dalle condizioni ambientali, dall’utilizzo e da molti altri fattori.

Tutto ciò vale anche per le batterie degli auricolari AirPods. Offrono ottime performance ma prima o poi arriverà il momento in cui l’autonomia complessiva non sarà più accettabile- Se ci accorgiamo che l’autonomia è sempre più breve, potrebbe essere il momento di rivolgersi a un servizio di assistenza.

Il Washington Post riferisce che ha poco senso cercare di far sostituire le batterie di Airpods da terzi ma in caso di problemi è meglio rivolgersi al Genius Bar di un Apple Store e chiedere per la sostituzione. La riparazione degli AirPods o della custodia di ricarica è ovviamente gratuita se il problema è coperto dalla garanzia Apple o da AppleCare+.

I prezzi ufficiali di Apple sono molto interessanti per interventi di questo tipo fuori garanzia. Come si vede nella tabella che alleghiamo, la sostituzione della batteria di un singolo AirPods costa 55 euro in garanzia e 75 euro fuori garanzia. Se dovessimo avere bisogno di cambiare le batterie di entrambe le cuffie fuori garanzia, la spesa ammonterebbe complessivamente a 150 euro, meno di quanto costano ufficialmente le AirPods con custodia di ricarica wireless (229,00 euro).

Il quotidiano statunitense suggerisce di tentare dunque la via dell’assistenza, e la riparazione di Airpods per 75 euro ciascuno. Alcuni dettagli cui tenere conto:

– Se gli AirPods hanno meno di un anno di vita e la batterla non offre le 5 ore di ascolto con una sola carica promesse nelle specifiche di Apple, gli Apple Store sostituiranno gratuitamente l’accessorio senza alcun costo

– Apple ha recentemente iniziato a vendere la garanzia AppleCare+ per le cuffie (39,00 euro), un prodotto assicurativo che include fino a due anni di assistenza di copertura hardware aggiuntiva per gli AirPods, gli auricolari Beats o le cuffie Beats; questa opzione dà diritto anche a due interventi per danni accidentali, ciascuno a un costo addizionale di € 29. AppleCare+ tutela anche in caso di batterie che conservano meno dell’80% della capacità originale e la copertura aggiuntiva sembra dunque un buon affare.

– Se gli AirPods non sono in garanzia, Apple li sostituisce per 55 € ciascuno, dunque 110 euro in totale. Anche la sostituzione della custodia di ricarica costa 75 € fuori garanzia, prezzo leggermente inferiore agli 89 € dell’accessorio venduto a parte.

Per conoscere tutti sugli AirPods, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.