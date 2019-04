Inateck KB02008, cover-tastiera retroilluminata per iPad 9,7’’

Se volete proteggere il vostro iPad ed aggiungere al contempo una tastiera di buona qualità, ecco un interessante prodotto da Inateck

Si tratta di una cover in TPU che protegge il tablet completamente, avvolgendolo ai bordi e coprendo ottimamente retro e display. Incorpora un cavalletto che consente di mantenere il tablet inclinato su un piano di lavoro in tre diverse altezze e, come anticipato, include una tastiera internazionale QWERTY retroilluminata che consente di trasformare il dispositivo in un agevole macchina da scrivere portatile.

Al suo interno ha anche uno spazio dedicato per l’alloggiamento di Apple Pencil, consentendo all’utente di trasportarla con facilità senza rischiare di rovinare la punta o di perderla.

Le cornici sono piuttosto robuste, garantendo così un’ottima protezione in seguito ad eventuali cadute ed è possibile sganciare completamente la tastiera per usare il tablet più comodamente a mani libere quando non è necessario digitare lunghi testi.

Inateck KB02008 è compatibile soltanto con gli iPad dotati di schermo con diagonale da 9,7’’, perciò non acquistatela per affiancarla ad un iPad Pro con schermo da 10.5’’, iPad Pro 11’’ o iPad Pro 12.9’’. Va invece benissimo se la affiancate ad un iPad 2018 (serie A1893, A1954), iPad 2017 (quinta generazione, serie A1822, A1823), iPad Air (A1474, A1475, A1476), iPad Air 2 (A1566 A1567) oppure un iPad Pro 9,7’’ serie A1673, A1674, A1675.

Se interessati, la trovate in vendita su Amazon al prezzo di 40 euro. Al momento, inserendo il codice LYJLS6H7 nel carrello risparmiate 10 euro e la pagate soltanto 29,99 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.