Technics partecipa al Milano Hi-Fidelity 2019

Technics, storico marchio di prodotti Audio Hi-Fi di Panasonic Corporation, parteciperà alla ventisettesima edizione della rassegna Hi-Fidelity che si terrà a Milano il 5 e 6 Ottobre presso il Centro Congressi dell’Hotel Melià di via Masaccio 19.

Hi-Fidelity è una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate alle apparecchiature audio e video di alta qualità ed è il punto di riferimento per gli appassionati di musica, i professionisti del settore e i venditori. Questo evento dedicato all’audio high-end, organizzato da The Sound Of The Valve, si pone l’obiettivo di dare visibilità alle aziende leader del settore e di offrire ai visitatori la possibilità di conoscere e interagire con gli operatori del settore audio/video, testando nelle migliori condizioni le più performanti apparecchiature Hi-Fi in commercio.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di circa ottanta aziende che avranno a disposizione quaranta sale di audizione di varie dimensioni per l’esposizione dei propri prodotti. Al piano zero in sala Ametista, Technics esporrà tutta la sua gamma, presentandola ai visitatori con quattro speciali sessioni di ascolto tenute da Gabriele Lucherini, supportato da Gian Luca Di Felice, rispettivamente Training Coordinator Panasonic Italia e direttore di Tech4U (orari 10.30/ 12.00/ 15.00/ 16.30).

La gamma comprende tra gli altri il nuovo sistema All-in-one Ottava SC- C30 che, disponibile a partire dall’autunno di quest’anno, segna un nuovo livello nello sviluppo degli speaker wireless. Versione più compatta dell’elegante e arcuato speaker per la riproduzione in rete wireless SC-C50, il nuovo modello combina qualità di costruzione e ingegneria acustica al top a una estetica dal design accattivante.

Belli per gli occhi e piacere per le orecchie, il segreto del successo dei modelli Premium Class Ottava è da cercarsi nel fatto che, nonostante le dimensioni compatte, offrono audio potente, raffinato e avvolgente indipendentemente dalle caratteristiche della stanza (grazie alla funzione Space Tune TM). Agli speaker si aggiungono il lettore SACD + Network SL-G700 in due colori (nero e silver) e il ritorno del mitico giradischi per dj SL-1210MK7.

Inoltre, dopo la presentazione ufficiale al Milano Hi-Fidelity di aprile, saranno ancora presenti le cuffie Bluetooth, Noise Cancelling e Smart EAH-F70, insieme alle nuove cuffie Bluetooth F50. Le testine per i giradischi sono fornite da OZ Sound; tra queste ci sarà la nuova air tight PC-9 per SL-1000. Tra i prodotti esposti, ci sarà anche il TV OLED Panasonic GZ2000 con soundbar integrata Tuned by Technics.

