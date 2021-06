Incisore laser Ortur Laser Master 2 Pro: offerta bomba

Ortur Laser Master 2 Pro è la macchina professionale per incisioni laser, che utilizza un un chip di memoria a 32 bit 128K di grandi dimensioni, a differenza dei concorrenti, che solitamente ne impiegano uno a 8 bit. Al momento, la macchina si acquista a 399 dollari in offerta. Clicca qui per acquistare.

Tra le principali caratteristiche di questa macchina, certamente la velocità. Ortur è fino a 3 volte più veloce rispetto ai prodotti concorrenti. Anche il laser è stato notevolmente migliorato, e la macchina sarà in grado di incidere più superfici, con incisioni che vanno dai tre millimetri ma arrivano anche su pannelli di legno da sei millimetri, il tutto in un unico passaggio.

Questa nuova capacità permetterà di creare anche puzzle per bambini. Come già anticipato, la velocità di incisione è stata migliorata, così da riuscire a coprire 10.000 millimetri al minuto. Anche la qualità di incisione è migliore, con gli oggetti che verranno incisi senza sbavature. L’assemblaggio di Ortur Laser Master 2 Pro richiede circa 30 minuti, con i suoi 4 profili in alluminio e due motori a formare il telaio.

La macchina gode di diversi sistemi di protezione; ad esempio, quando la macchina viene spostata o inclinata, il laser viene automaticamente bloccato per evitare danni o risultare pericoloso. Inoltre, se il laser è acceso, ma non c’è movimento per molto tempo, dopo 100 secondi verrà spento.

Ortur Laser Master 2 Pro pesa circa 5 kg, e ha dimensioni pari a 58,00 x 20,00 x 11,00 cm.

Al momento la si acquista a 399 euro direttamente a questo indirizzo.