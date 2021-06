Nanoleaf, i nuovi pannelli in legno sono belli anche da spenti

Nanoleaf, azienda nota per suoi i pannelli illuminati a LED da attaccare al muro, ha annunciato la nuova linea Nanoleaf Elements, un set di pannelli a parete progettati per sembrare belli anche da spenti, come quando sono accesi. La nuova linea Elements propone un’impiallacciatura simile al legno, che consente alla luce di risplendere quando è accesa, ma di non sembrare vuota quando il LED è spento.

A parte la nuova impiallacciatura, le luci Elements sono molto simili agli altri pannelli luminosi esagonali di Nanoleaf. Si illuminano sia sulla parte anteriore, che su quella posteriore del pannello, consentendo un doppio effetto luminoso, e possono essere programmati con diversi schemi ed effetti di illuminazione.

Gli elementi non hanno un LED a spettro completo di colori, ma sono regolabili dal bianco caldo al bianco freddo. Nanoleaf include 11 effetti di luce preimpostati, ma è possibile utilizzare l’app per programmare i propri. I pannelli sono sensibili al tocco e possono anche essere sincronizzati con la musica o regolare automaticamente la temperatura del bianco durante il giorno, in base ai ritmi circadiani.

Il kit Nanoleaf Elements Smarter di base parte da 299,99 dollari e include sette pannelli, che possono essere disposti secondo lo schema desiderato. I pacchetti aggiuntivi di altri tre pannelli luminosi sono disponibili a 99,99 dollari.

Con questo nuovo design, sembra che Nanoleaf stia tentando di rendere il suo prodotto più accessibile, poiché l’impiallacciatura di legno e la mancanza di effetti di illuminazione RGB completi fanno meno atmosfera da discoteca rispetto ai prodotti precedenti. La premessa di base rimane comunque la stessa: a differenza dell’illuminazione standard che è principalmente è pensata per fornire illuminazione, gli elementi sono puramente decorativi e pensati per cambiare l’atmosfera di una stanza, non per illuminarla.

I nuovi prodotti Nanoleaf Elements sono già disponibili all’acquisto, anche su Amazon. Clicca qui per acquistare il set base a 227 euro, mentre a questo indirizzo sono disponibili i pannelli aggiuntivi.