L’inflazione colpirà più Apple Watch di iPhone

Secondo JP Morgan – una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo – l’attuale crisi economica e l’ inflazione influenzeranno le vendite di Apple Watch 8 più di quelle di iPhone 14. Lo riferisce il sito Appleinsider – che ha ottenuto il report inviato da JP Morgan agli investitori nel quale un analista spiega che il prezzo dello smartwatch sarà un fattore chiave.

L’analista riferisce che, nel difficile contesto economico degli ultimi mesi, gli utenti potrebbero preferire iPhone rispetto ad Apple Watch. Il prezzo è secondo l’analista il fattore di cui l’utente tiene conto nell’ambito di una destabilizzazione macroeconomica, prevedendo un calo delle spese che riguardano prodotti non prioritari.

Per quanto riguarda iPhone, anche secondo JP Morgan iPhone 14 Pro sarà più costoso. Questa previsione concorda con altre antipazioni e report già circolati nei giorni passati: sono tutti più o meno d’accordo sul fatto che i modelli iPhone 14 Pro costeranno di più, mentre non tutti concordano sul possibile aumento del modello entry level. Secondo JP Morgan, Apple potrebbe optare per “un approccio sfumato” non cambiando eccessivamente i prezzi di iPhone 14 rispetto a quelli di iPhone 13, concentrando gli aumenti sui modelli iPhone 14 Pro.

Per continuare a vendere grandi quantità di prodotti, secondo JP Morgan la multinazionale di Cupertino farà ancora di più leva su servizi finanziari quali “Buy Now Pay Later”, una tipologia di finanziamenti a breve termine che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e pagarli in una data futura.

“Consistenti valori di permuta e l’ampia attuazione del Buy-Now-Pay-Later, permetteranno di rendere possibile robusti volumi di vendita”. Da tempo il colosso di Cupertino ha predisposto opzioni che invogliano al pagamento sull’Apple Store, con trade-on e opzioni di pagamento mensili (suddividendo il costo del nuovo iPhone in 24 rate mensili e ricevendo un credito immediato per la permuta).

È facile supporre che questi strumenti verranno ulteriormente ampliati. Secondo le anticipazioni di Mark Gurman Apple potrebbe lanciare il suo primo abbonamento hardware per avere iPhone sempre nuovo pagando piccole rate mensili.

