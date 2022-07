InventoryWatch, un’app per dettagli in tempo reale sui magazzini degli Apple Store

InventoryWatch è un’app per macOS in grado di monitorare la disponibilità a magazzino degli Apple Store più vicini e inviare una notifica quando il prodotto di nostro interesse è disponibile.

Ordinare un nuovo prodotto Apple, spiegano gli sviluppatori, spesso richiede tempi di spedizione di mesi, con frustranti e vaghe indicazioni sulle stime di consegna. InventoryWatch permette di monitorare in autonomia le scorte dello store di proprio interesse; l’utente può ricevere una notifica non appena il prodotto che desidera è disponibile presso l’Apple Store più vicino; è possibile regolare la tempistica con la quale controllare l’inventario (es. ogni minuto, ogni ora, ecc.).

L’applicazione è gratuita (si scarica da qui), scritta in SwiftUI e gira su Mac da Big Sur. Lo sviluppatore riferisce che non vengono raccolti dati che permettono di identificare l’utente ma solo statiche di uso in formato anonimo. È, almeno per ora, disponibile solo in inglese e funziona solo con gli store di: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Germania, Corea del Sud e Hong Kong. Lo sviluppatore invita gli utenti interessati ad aprire un ticket su Github per richiedere il supporto di altre nazioni.