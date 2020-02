Google Pixel 5 XL, il primo render mostra un blocco fotocamere speciale

Tradizionalmente Google presenta i suoi nuovi smartphone a ottobre: come è avvenuto dal 2016 fino allo scorso anno, così è lecito prevedere che i nuovi Google Pixel 5 saranno svelati tra circa otto mesi. Manca ancora molto tempo, ma in rete è già apparso quello che viene indicato come il primo render di uno dei tre prototipi tra cui Big G sta scegliendo il modello che sarà poi prodotto e commercializzato.

Per il momento non vengono ancora indicate le specifiche hardware principali, ma nell’unico render pubblicato spicca un blocco fotocamere decisamente originale, diverso da tutto quanto visto finora. In realtà rimangono dei punti in comune con i Google Pixel 4 attuali, vale a dire il retro in vetro opaco da cui si solleva una protuberanza in vetro lucido che ospita le fotocamere.

Nel render di Google Pixel 5 la protuberanza quadrata dei modelli attuali è sostituita da un design completamente diverso: in alto è a filo del bordo superiore, mentre in basso prosegue con forma ovale, ottenendo così una forma che ricorda quella di un viso umano. Anche la disposizione degli obbiettivi e del flash punta in questa direzione, con tre obiettivi rispettivamente per occhi e bocca, mentre il flash al centro sembra nella posizione del naso. Secondo molti è una soluzione che richiama subito in mente l’emoji della faccina con sguardo sorpreso.

Sembra che nei laboratori di Mountain View si stia valutando tra tre diversi prototipi: oltre a questo di cui riportiamo il render dallo YouTuber Jon Posser (ne parla a circa 5 minuti del video), altri due in cui il retro prevede un blocco fotocamere quadrato come quello dei modelli attuali. Potrebbe però cambiare la posizione: invece dell’angolo in alto a sinistra sil retro, il blocco fotocamere potrebbe essere spostato in alto al centro. Trattandosi di un render basato su un progetto CAD e solo di uno di tre prototipi ancora in fase di valutazione, occorre tenere presente che i piani di Google potrebbero cambiare.

