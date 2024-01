Addio a Niklaus Wirth, inventore del Pascal

Il prof. Niklaus Wirth, inventore e co-inventore di vari linguaggi di programmazione – inclusi Pascal, Euler e Oberon – è morto il 1° gennaio 2024, a 89 anni.

“Abbiamo perso un titano dei linguaggi di programmazione, della metodologia di programmazione, dell’ingegneria del software e della progettazione hardware”, scrive su X il software engineer Bertrand Meyer. “Niklaus Wirth è venuto a mancare il primo gennaio. Siamo a lutto per un precursore, un collega, un mentore, un amico”.

Wirth, nato il 15 febbraio del 1934 in Svizzera, è stato un noto o computer scientist conosciuto per suoi importanti contributi nel campo dell’informatica e dell’ingegneria del software. È noto soprattutto per avere sviluppato diversi linguaggi di programmazione, inclusi ALGOL W, Pascal e Modula-2, linguaggi che hanno avuto tutti un notevole impatto nel design e nello sviluppo del moderno software.

Il lavoro di Wirth metteva in risalto la semplicità, la chiarezza e l’efficienza nei linguaggi di programmazione, elementi che hanno influenzato notevolmente il design di linguaggi successivi, e lo sviluppo di tecniche di programmazione strutturata.

Tra i suoi meriti, anche lo sviluppo di Oberon, linguaggio di programmazione derivato dal Modula-2, creato alla fine degli anni ottanta, e del sistema operativo con lo stesso nome, modulare, single-user e multitasking.

La dedizione di Wirth all’eleganza e all’efficienza nella progettazione software, continuano a essere fonte di ispirazione per informatici e ingegneri del software di tutto il mondo, rendendolo una figura di riferimento molto stimata nella storia dell’informatica.

Ha studiato al Politecnico di Zurigo, a Quebec e a Berkeley. Dal 1963 al 1967 è stato professore associato alla Stanford University in California. Dal 1968 al 1999 ha insegnato informatica al Politecnico di Zurigo.

Wirth è noto anche per la pubblicazione dell’articolo Program Development by Stepwise Refinement (Sviluppo di programmi attraverso il raffinamento progressivo), considerato un classico dell’ingegneria del software. È l’autore – tra le altre cose – del volume “Algorithms + Data Structures = Programs”, testo diventato un vero e proprio caposaldo della programmazione strutturata e dell’informatica tutta, su cui si sono formate intere generazioni di informatici e ancora oggi in uso.