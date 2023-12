Agli sviluppatori la beta 1 di iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3

Apple ha rilasciato – per ora ai soli sviluppatori – la beta 1 dei futuri aggiornamenti a iOS 17.3 e iPadOS 17.3, release che arrivano a solo un giorno dal rilascio della versione definitiva dell’update a iOS 17.2.

Tra le novità della versione 17.3 di iOS la “Stolen Device Protection” – in italiano “Protezione del dispositivo rubato” – funzionalità che limita l’accesso alle informazioni che è possibile ottenere se qualcuno ottiene il nostro iPhone e conosce il nostro codice di sblocco.

Altre novità annunciate con iOS 17 e che dovrebbero arrivare con i futuri aggiornamenti di iOS sono le playlist collaborative con Apple Music e una funzione AirPlay specificatamente pensata per le TV negli hotel. Apple sta lavorando anche alla soluzione di bug minori, non ancora risolti da iOS 17.2.

Oltre alla beta 1 di iOS 17.3 e iPadOS 17.3, Apple ha anche rilasciato la beta 1 del futuro aggiornamento a macOS Sonoma 14.3. Non è chiaro quali sono le novità specifiche di questo aggiornamento di macOS ma è probabile si tratti principalmente di bug fix.

Apple ha infine rilasciato la beta 1 del futuro update a tvOS 17.3, e la beta 1 del futuro aggiornamento a watchOS 10.3. Anche delle ultime beta di tvOS e watchOS non sono note, al momento le novità specifiche. Anche per visionOS, il sistema operativo di Vision Pro, Apple ha distribuito una nuova beta (la settima).

Al momento solo pochi sviluppatori hanno accesso al vero e proprio visore di Apple, che è possibile testare in laboratori a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo, punti di riferimento presso i quali è – tra le altre cose – possibile ricevere assistenza dagli ingegneri di Cupertino. Apple mette a disposizione un SDK per visionOS per creare esperienze dedicate che prevedono l’uso del visore.x