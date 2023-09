Xbox 2024 cilindrica tutta digitale, nel 2028 la next gen ibrida

Microsoft ha pianificato di rinnovare la sua console Xbox Series X attuale nel 2024 con un design completamente nuovo e nuove funzionalità. Il refresh della console, nome in codice interno Brooklin, è stato accidentalmente svelato in nuovi documenti depositati presso la FTC.

Il nuovo design di Xbox Series X 2024 è cilindrico rispetto alla console esistente e verrà fornita senza un lettore disco. I documenti interni confidenziali di Microsoft rivelano che avrà una capacità di archiviazione di 2TB (rispetto all’attuale 1TB), una porta frontale USB-C con alimentazione, e un “nuovo controller più coinvolgente”.

Il nuovo controller, chiamato Sebille, sarà annunciato entro la fine di quest’anno e includerà un accelerometro per il supporto giroscopico. Avrà uno schema di colori a due toni e supporterà una connessione diretta al cloud, Bluetooth 5.2 e connessione “Xbox Wireless 2” aggiornata.

Microsoft elenca anche “feedback aptico di precisione” e “feedback aptico VCA che fungono anche da altoparlanti” come specifiche del controller. Avrà anche tasti e stick analogici più silenziosi, una batteria ricaricabile e intercambiabile, stick analogici modulari e sarà possibile sollevarlo per attivarlo.

Con il nuovo design di Xbox Series X, Microsoft sta anche aggiungendo il supporto Wi-Fi 6E, una radio Bluetooth 5.2 e, mentre l’azienda sta riducendo la dimensione del die esistente a 6nm “per migliorare l’efficienza”. La potenza dell’alimentatore sarà ridotta del 15%, secondo il documento di Microsoft, mentre per quanto riguarda il prezzo, sembra che rimarrà inalterato a 499 dollari.

Nuova Xbox nel 2028

Gli stessi documenti alla FTC mostrano anche i piani di Microsoft per quella che sarà la console di prossima generazione, attesa per il 2028. I documenti contengono una presentazione che illustra la visione di Microsoft per la console, che l’azienda ritiene rivoluzionerà il mondo del gioco.

Secondo le diapositive, Microsoft mira a sviluppare una piattaforma di gioco ibrida di prossima generazione che sfrutti la potenza sia dell’hardware del client che della tecnologia cloud. L’azienda promette di offrire un’esperienza di immersione più profonda e nuovi tipi di esperienze di gioco che andranno oltre le capacità del solo hardware.

La presentazione fornisce alcuni dettagli sulla console stessa, menzionando funzionalità come la compatibilità futura, una CPU ARM64, una GPU AMD e il supporto per il ray tracing di prossima generazione con DirectX. Questi elementi indicano che la console offrirà prestazioni migliorate e grafica all’avanguardia.

I documenti trapelati menzionano anche l’attenzione di Microsoft per i giochi ibridi basati su cloud e descrivono la piattaforma come una piattaforma di gioco e app immersiva. La presentazione suggerisce la possibilità di un “thin OS” per dispositivi consumer o portatili, suggerendo che Microsoft potrebbe esplorare opzioni per il gioco portatile attraverso la sua piattaforma Cloud.

Al di là dei nuovi hardware, indiscrezioni vorrebbero Microsoft a lavoro anche su versioni rimasterizzate di popolari giochi come The Elder Scrolls 4: Oblivion e Fallout 3, oltre a nuovi giochi tra cui un nuovo capitolo di Doom e Dishonored 3.

Per tutte le notizie relative al mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.