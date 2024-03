Netatmo sconta termostati, stazioni meteo, videocamere e sensori alle Offerte di Primavera

Per le Offerte di Primavera di Amazon sono in sconto anche diversi prodotti di Netatmo, azienda di domotica che fa parte del gruppo Legrand-Bticino.

Netatmo è ben nota per i suoi accessori per la casa: dalle telecamere di sorveglianza, ai moduli per le informazioni sul meteo. Ed ancora produce, valvole intelligenti per termosifoni, anemometri, pluviometri, sensori per i dati sulla qualità dell’aria.

La redazione di Macitynet ha dedicato ampio spazio al brand, con recensioni approfondite sulle varie periferiche. A questo indirizzo, ad esempio, la recensione sulla stazione meteo, qui invece sulla telecamera di sicurezza, che riconosce perfino i volti delle persone, così da non lanciare falsi allarmi.

Ricordiamo poi che i prodotti Netatmo per la casa nascono per essere compatibili principalmente con il sistema HomeKit, così da essere integrati alla perfezione nella piattaforma di Cupertino dedicata alla smart Home, ed essere controllabili tramite l’app Casa pre installata sui dispositivi iOS. Ancora, risultano abilitati a ricevere i comandi vocali Alexa e Assistente Google.

Infine le telecamere da interno e da esterno che sono compatibili con i sistemi di citofonia BTicino 300x e 100x e Homekit Secure Video e che possiedono sistemi di riconoscimento persone che non dipendono da abbonamenti o contratti.

Di seguito le offerte in corso:

A 109,99 € invece di 199,99 € | sconto 45% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 199,49 € invece di 289,99 € | sconto 31% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 341,24 € invece di 529,99 € | sconto 36% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 139,99 € invece di 179,99 € | sconto 22% – fino a 25 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 119,99 € invece di 179,99 € | sconto 33% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 139,99 € invece di 189,99 € | sconto 26% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 49,99 € invece di 89,99 € | sconto 44% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 74,99 € invece di 99,99 € | sconto 25% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 59,99 € invece di 109,99 € | sconto 45% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 109,99 € invece di 189,99 € | sconto 42% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 44,99 € invece di 79,99 € | sconto 44% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

A 54,99 € invece di 69,99 € | sconto 21% – fino a 30 mar 24

Sto caricando altre schede...

Le altre Offerte di Primavera 2024

Per tutte le Offerte di Primavera 2024 di Amazon potete fare riferimento a sezione dedicata del nostro sito web e a questa pagina che riassume le offerte principali del giorno precedente per categoria. Non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri due canali Telegram Offerte Tech e Oltre Tech per l’elenco ragionato delle migliori offerte disponibili su Amazon e le offerte WOW che durano solo poche ore.